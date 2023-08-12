網紅批桃機安檢人員態度不佳推人 防檢署：若接獲陳情將查證錄影
旅遊網紅「奶茶團長」昨（11）日於臉書粉絲團上發文表示，近日於桃園國際機場動植物檢疫安檢通道，一名安檢小姐對旅客態度不佳，甚至動手推人，令她相當錯愕，「台灣的門面，能不能更優雅一點？」請求相關單位改進。農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬接受《NOWnews今日新聞》回應時表示，平常皆有監督人員的工作狀況，此次網紅的評論也會按照一般例行處理，一旦內部接獲民眾反應或陳情，必定會先透過現場錄影帶查證。
記者鄭妤安／台北報導
網紅「奶茶團長」昨於臉書粉絲團上發文指出，從國外搭飛機回到桃園國際機場後，走往動植物檢疫安檢通道2號路線，一名年輕的安檢小姐對前後至少5人態度不佳，摔行李、吼人樣樣來，甚至，還因旅客不熟悉流程，還憤怒動手推人，「說嚴重一點，有肢體拉扯的衝突行為、以及口語攻擊，旁人上前勸說或者詢問也都沒有用」，另網紅相當錯愕，於文中質問「為什麼要把自己的情緒不悅帶到工作上」、「台灣的門面，能不能更優雅一點？」
奶茶團長表示，「客人搞不清楚狀況或違法在先」與「工作人員態度不佳」是兩件事，請求相關單位改進，同時，同時也將上述內容同步陳情於動植物防疫檢疫署的署長信箱。
對於網紅的發文，農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬回應，平常都有在監督人員的工作情形與態度，此次網紅的評論也會按照一般例行處理，一旦內部接獲民眾反應或陳情，必定會先透過現場錄影帶查證，看是否為工作人員行為不恰當，還是市民不願配合。