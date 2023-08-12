台灣之光！25家台企登富比世「亞洲中小上市企業200強」
美國「富比世」（Forbes）雜誌「2023亞洲中小上市企業200強」名單中，共有25家台灣企業上榜，在面臨通膨和融資成本上揚等不利因素下，仍取得優異業績，其中包括世芯電子、東哥、信驊科技、致茂電子、旭隼科技等。
記者鄭妤安／台北報導
「富比世」雜誌近日公布「2023亞洲中小上市企業200強」名單，指出，亞太地區200家營收10億美元以下的中小型上巿公司，儘管面臨通貨膨脹和融資成本上揚等不利因素，仍取得優異業績，其中，共有25家台灣企業上榜。
台灣上榜企業依英文首字母拍列，依序包括聖暉工程科技、明安國際、世芯電子、東哥、信驊科技、耀登科技、八貫、致茂電子、鈺齊國際、榮昌科技、群翊工業、胡連精密、晶呈科技、川湖科技、嘉澤端子工業、円星科技、耕興、日馳、泰博科技、拓凱實業、上洋產業、由田新技、旭隼科技、合晶科技、永新控股。
名單中，200家入選企業的表現出色，以晶片製造及相關產業占多數，其他上榜者還有提供IT解決方案的企業，相關解決方案為醫療保健業、物流業、製造業以及其他產業的數位轉型奠定基礎。
此外，隨著COVID-19限制措施取消，餐飲、娛樂和體育等依賴消費者支出的企業銷售額跟著上升。