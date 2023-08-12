獨／《未來少女》幻藍小熊「毓」TikTok擁百萬粉絲！親揭3大祕訣

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雖然毓在網路上已有很多粉絲支持，但她還是想參加《未來少女》的契機其實是想挑戰自己，「不要只是拍抖音的影片，我想要站上更大的舞台，完成自己的夢想，很感謝金姐（金智湖）跟于哥（于傳勇）的幫助，讓我上《未來少女》這個節目」。
由於幻藍小熊是以韓國練習生的訓練方式，讓所有團員同住在宿舍一起生活與練習，也讓毓學到了團隊精神的重要，要互相包容、體諒每一位成員，她更分享合宿趣事，她表示宿舍內曾經出現會飛的大蟑螂，大家就團結起來合力消滅蟑螂，她笑說自己是做「假動作」的那一位，「只有幾個人在打，其他人在旁邊尖叫，我就是想打但又不敢打的那個人，因為是會飛的，所以很可怕」。
談到在幻藍小熊裡面最好的朋友，毓表示自己和采甄關係最好，但兩人也經常因為小事吵架，毓更直言有時候真的有點受不了采甄，至於爭吵的理由竟是因為采甄某天不斷撞到毓，壓倒駱駝的最後一根稻草是采甄踩到毓的腳，讓毓實在忍無可忍，「我很生氣就打她一下，結果她打回來，還很大力，所以我就很生氣不理她」，兩人因為小事冷戰兩三天，所幸最後采甄主動破冰找毓道歉和好，讓她笑稱「真的就是相愛相殺」。
談起自己最愛的男偶像，毓害羞表示自己最愛韓國男星車銀優，稱對方是她的理想型，未來男友的條件則是需要長得好看、身高要高，會體諒對方，還要兼具幽默、有趣和有話聊。至於毓最愛的女偶像則是BLACKPINK的Lisa，「她算是我的目標，因為她唱跳都非常厲害，她的個性、品性都很好，是我想成為的對象」。
年紀僅17歲的毓談到自己的個性，表示有人說她外冷內熱，也有人說她有個老靈魂，還有人說她憨憨呆呆的，「有團員說我有點像高冷憨萌活蹦亂跳的水豚」。被問到年紀輕輕就走向女團路，家人們支不支持，毓表示父母相當支持她，也因為爸爸過去也有跳舞，所以很希望她能往這方面前進；至於學業部分，毓表示自己從台中學校轉來台北的學校，不過近期因為演藝工作的關係，已經改成自學了，未來還是會將重心放在演藝事業上，目標相當明確。
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