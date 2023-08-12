直擊／陳冠叡回台灣挺《BOYS PLANET》好友！Jay喊：謝謝你
▲《BOYS PLANET》參賽者Jay（右）來台舉辦粉絲見面會，陳冠叡低調現身力挺。（圖／ON INN ASIA、記者陳雅蘭攝）
記者陳雅蘭/台北報導
2023-08-12 16:06:38
南韓知名選秀《BOYS PLANET》捧紅不少練習生，其中Jay跟尹鐘佑紅到海外，今（12）日他們分別在下午2點、晚上7點半於Clapper Studio舉辦粉絲見面會，2人雖然分開會粉絲，但尹鐘佑仍驚喜現身下午Jay的專場，合體表演EXO的金曲《LOVE ME RIGHT》；《NOWnews今日新聞》更直擊到2人的好友陳冠叡默默站在後方看著Jay表演，場間陳冠叡不時跟著音樂舞動，與2人的好情誼溢於言表。
Jay開場就帶來《BOYS PLANET》的〈RUSH HOUR〉、〈JELLY POP〉、〈OVER ME〉等表演，還玩起猜歌遊戲，Jay哼出周杰倫的《七里香》、李榮浩的《烏梅子醬》；他還跟歌迷互動，粉絲也提出出專輯的要求，Jay開心表示：「OK！我知道了！」便跟對方比愛心拍合照，十分寵粉。 ▲Jay台北粉絲見面會。（圖／ON INN ASIA ）
活動進行到中場，尹鐘佑驚喜現身舞台，以「我愛你」告白台下粉絲與Jay，隨後他們合體表演EXO的《LOVE ME RIGHT》，陳冠叡也在觀眾席後方哼歌擺動；隨後Jay就帶來韋禮安的《如果可以》，Jay透露他不是透過工作人員學習，而是上網一字一字記歌詞與旋律來練習《如果可以》，標準發音獲得滿堂彩。
Jay還貼心回答大家的便利貼問題，應紙上要求表演(G)I-DLE的夯曲《Queencard》、唱BTS成員柾國的新歌《SEVEN》；還跟現場玩起圈叉遊戲，逗趣的是，後排粉絲遇到不會的問題，直接跑到後面問陳冠叡答案，陳冠叡十分NICE大方比出圈告知正確答案，畫面相當逗趣。 ▲尹鐘佑（左）現身Jay的見面會，表演EXO的《LOVE ME RIGHT》。（圖／ON INN ASIA ）
陳冠叡今低調力挺Jay跟尹鐘佑首次在台的粉絲見面會，他戴著黑色鴨舌帽、穿黑色牛仔褲以及針織長袖，在工作人員的陪同下默默站在觀眾席後方，仍被許多媒體、粉絲認出，但陳冠叡表示不便回答問題，猜測應是與新公司有關。活動最後，Jay台上主動說：「謝謝陳冠叡來到現場！」此時全場向後轉發現陳冠叡，全場立刻熱烈尖叫，受寵若驚的陳冠叡就比出大愛心回謝大家。
▲▼陳冠叡現身Jay的粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝）