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女子染食腦變形蟲身亡　新北市府稽查31家戲水業者5家餘氯不合格

▲針對女子染食腦變形蟲身亡，新北市衛生局稽查31家戲水業者發現5家餘氯不合格，要求限期改善及複驗。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲針對女子染食腦變形蟲身亡，新北市衛生局稽查31家戲水業者發現5家餘氯不合格，要求限期改善及複驗。（圖 ／新北市政府衛生局提供）

記者吳嘉億／新北報導

針對近日發生的女子疑自室內親水遊憩設施館戲水，感染福氏內格里阿米巴原蟲（俗稱食腦變形蟲）腦膜炎病發身亡案件，新北市政府衛生局今（12）再發布稽查抽檢轄內31家泳池業、三溫暖與溫泉業者相關戲水設施水質檢測，其中5家餘氯不符合標準，將限期要求改善及複驗，若後續檢出大腸桿菌或總菌落數超標，將依消保法最高裁罰150萬元，保障民眾健康。

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新北市政府衛生局表示，針對該案市府已通知7月21日至8月9日曾至該室內戲水場域遊憩的630位民眾，逐一致電進行關懷追蹤，目前除45位民眾未接聽，以發送簡訊通知提醒進行為期兩週的自主健康監測外，其餘585位均無相關疑似症狀。

新北市政府衛生局指出，依營業場所傳染病防治衛生管理注意事項，市府定期對轄內泳池業、三溫暖與溫泉業者計193家進行水質檢測，針對近日國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，昨日查驗31家相關戲水設施水質檢測，針對餘氯不符合標準業者將要求限期改善及複驗，後續若檢出大腸桿菌或總菌落數超標，依法裁罰。

新北市政府衛生局呼籲，相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，保障民眾安全健康。

▲針對女子染食腦變形蟲身亡，新北市衛生局稽查31家戲水業者發現5家餘氯不合格，要求限期改善及複驗。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲ 針對女子染食腦變形蟲身亡，新北市衛生局稽查31家戲水業者發現5家餘氯不合格，要求限期改善及複驗。（圖 ／新北市政府衛生局提供）

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