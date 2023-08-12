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晨禎盃羽球賽今日開打 5年捐報名費逾百萬元助弱勢

▲晨禎盃羽球賽今日開打，64個企業團體組隊參賽，規模龐大。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)
▲晨禎盃羽球賽今日開打，64個企業團體組隊參賽，規模龐大。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)

記者金武鳯/台中報導

第五屆「晨禎盃羽球公開賽」今日在中興大學體育館開打，有64個企業團體組隊參賽，報名費近17萬元悉數捐出做公益。由晨禎營造主辦的這項羽球賽，5年來累計捐出的善款破百萬元，全數捐給十方啟能中心，提供143名身心障礙者日照及治療費用，讓晨禎盃選手熱愛運動也能兼做公益！

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晨禎營造總經理王水樹表示，「晨禎盃羽球公開賽」今年邁入第五屆，參賽企業與團體逐年增加，累計5年來的善款逾105萬元，盼能拋磚引玉，號召更多企業推廣運動同時響應公益，讓賽事可以達到共榮共好的永續目標。

▲由晨禎營造主辦的晨禎盃羽球賽，今日在興大體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)
▲由晨禎營造主辦的晨禎盃羽球賽，今日在興大體育館開打，吸引64個企業團體組隊參賽。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)
「十方啟能中心」位於台中大坑山區，默默奉獻身心障礙孩子多年。孩子大多來自貧困家庭，65%經費來自募款。5年前，晨禎辦理首屆羽球賽，即將全數報名費捐給十方啟能中心，直至今年前後共5年，捐助善款達105萬元。

十方啟能中心表示，對於善款的運用，除了針對學員的基本日照服務之外，更提供了的物理治療、語言治療、職能治療，甚至是音樂與園藝治療，幫助他們發展專業及興趣，使身心障礙者增進生活能力之習得並獲得能力所及的範圍，最大程度的獨立生活功能。

▲晨禎營造鼓勵員工運動不忘做公益，連續5年羽球賽報名費悉數捐做公益，幫助十方啟能中心弱勢孩童。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)
▲晨禎營造鼓勵員工運動不忘做公益，連續5年羽球賽報名費悉數捐做公益，幫助十方啟能中心弱勢孩童。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)
第五屆晨禎盃羽球賽今日開打，參賽隊伍包括、台塑企業、台積電、奇美集團、聯電、聯發科、台灣康寧、美光等單位及企業團體共襄盛舉，金典酒店更獨家贊助餐卷給優勝隊伍。此外，為確保選手獲得高水準的賽事體驗，今年從預賽開始同樣參照國際比賽的高水準規格， 準決賽起更由體育署提供線上LIVE轉播，觀眾及現場選手透過網站，可以即時看到目前比分及各隊戰績。從各個細節處皆可「晨禎盃羽球公開賽」的用心，已成為中部地區指標性的企業運動賽事！

除了舉辦「晨禎盃羽球公開賽」外，晨禎推廣員工運動不遺餘力，鼓勵員工挑戰「晨禎五鐵」，參加登玉山、全程馬拉松、單車環島、泳渡日月潭、鐵人三項等運動項目。今年9月將有86位同仁及親友挑戰泳渡日月潭，確實落實「讀書、運動、做公益」的企業文化！


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