晨禎盃羽球賽今日開打 5年捐報名費逾百萬元助弱勢

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「十方啟能中心」位於台中大坑山區，默默奉獻身心障礙孩子多年。孩子大多來自貧困家庭，65%經費來自募款。5年前，晨禎辦理首屆羽球賽，即將全數報名費捐給十方啟能中心，直至今年前後共5年，捐助善款達105萬元。
十方啟能中心表示，對於善款的運用，除了針對學員的基本日照服務之外，更提供了的物理治療、語言治療、職能治療，甚至是音樂與園藝治療，幫助他們發展專業及興趣，使身心障礙者增進生活能力之習得並獲得能力所及的範圍，最大程度的獨立生活功能。
第五屆晨禎盃羽球賽今日開打，參賽隊伍包括、台塑企業、台積電、奇美集團、聯電、聯發科、台灣康寧、美光等單位及企業團體共襄盛舉，金典酒店更獨家贊助餐卷給優勝隊伍。此外，為確保選手獲得高水準的賽事體驗，今年從預賽開始同樣參照國際比賽的高水準規格， 準決賽起更由體育署提供線上LIVE轉播，觀眾及現場選手透過網站，可以即時看到目前比分及各隊戰績。從各個細節處皆可「晨禎盃羽球公開賽」的用心，已成為中部地區指標性的企業運動賽事！
除了舉辦「晨禎盃羽球公開賽」外，晨禎推廣員工運動不遺餘力，鼓勵員工挑戰「晨禎五鐵」，參加登玉山、全程馬拉松、單車環島、泳渡日月潭、鐵人三項等運動項目。今年9月將有86位同仁及親友挑戰泳渡日月潭，確實落實「讀書、運動、做公益」的企業文化！