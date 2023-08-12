郭倍宏後援總會今成立　選在美麗島舊址

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郭倍宏說，在海外黑名單闖關回台行動時，他面臨「二條一」及刑法100條的重罪，入境隨即遭警方關入土城看守所，等候無期徒刑及死刑的審判。當時，李鎮源院士成立「100行動聯盟」推動廢除刑法100條運動，許多大學教授挺身而出，聲援被逮捕的海外留學生，而余政經醫師亦深受民主運動感召。因此，在聽聞郭倍宏參選的決定後，以及感念他為台灣民主運動的付出，屋主決定免費出借空間供郭倍宏後援會進駐。
郭倍宏認為，「美麗島事件讓我們這一代得到徹底的覺悟，我們要好好為自己的故鄉打拚」過去大規模逮捕黨外民主菁英的美麗島事件，加速台灣政治自由化與本土化的推動。
郭倍宏提到，前陣子美國連眾議院通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，是美國對台灣人和國際社會釋出的重要訊號；同時，他也相當訝異台灣政府與媒體的熱度，似乎不是這麼關注這件事情。他認為美國藉由此議案的重新檢視，正是一種明確卻表態，即 「（美國）我們已經準備好了，歡迎台灣回到聯合國」。
郭倍宏指出，台灣護照得到171個國家的免簽證待遇，對比中國護照20國不到的免簽證數量，正彰顯全世界對台灣的善意。郭倍宏表示，希望透過政治參與，把台灣重新送回國際社會，成為G21的一國。
郭倍宏表示，自己主要的三個政見，首先在國家層次上，要讓台灣成為聯合國的成員、制定新憲法與推動國家正常化；第二，希望大幅提升年輕人的薪資，並且以租金更低的價格來擁有自己的房子；第三，解決南北資源落差問題，在國家公共決策前，應正視南台灣縣市的發展需求。
郭倍宏提到，在單一選區的選舉制度下，兩大政黨執政下小黨生存空間有限，不過希望盡力爭取三、四十萬選民的認同，努力爭取每一張選票，以自身的專業和個人條件為國家服務；郭倍宏強調，希望有一天台灣人可以帶著自己的旗子，到世界各國和大家平起平坐，重新建立台灣與世界各國的邦交關係。