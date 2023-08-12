屏東鐵道觀光新亮點　百年木造車廂進駐潮州鐵道園區

屏東縣政府積極提議臺鐵局規畫假日專門列車駛入潮州鐵道園區，為園區聯外運輸新添亮點，屏東縣長周春米今（12）日前往潮州鐵道園區，在臺鐵局長杜微等人陪同下，參加交通部臺灣鐵路管理局舉辦的「潮州鐵道園區百年木造車廂風華再現活動」，為首次展示的1921年日治時期製造的TPK2053號木造車廂揭幕，歡迎全國各地鐵道迷一起到屏東，感受懷舊鐵道百年風華再現。
記者鄭婷襄／高雄報導
縣長周春米表示，擔任立委期間就與地方仕紳不斷努力推動潮州鐵道園區相關計畫，營運至今已逐步展現成果，早在潮州鐵道園區開幕前，縣府團隊就積極提議臺鐵局開設專門列車，讓遊客可以直接搭乘列車進入到鐵道園區，縣府除了規劃路線編號607觀光公車行駛到園區外，今年初也設置YouBike，提供遊客多元化的運具選擇，也期望臺鐵局能持續營運假日專門列車，並設計彩繪車廂，打造深具地方特色的專門列車，帶動周邊鄉鎮觀光發展；縣府交旅處表示，10月份即將推出鐵道藝術節活動，歡迎全國民眾踴躍造訪參與。
臺鐵局表示，TPK2053號屬於小型三等客車，是台北鐵道工場1921年所製造，在戰後改為TP2076號後，又於1965年改造為TPK2053號，潮州鐵道園區透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡，園區展示14輛具歷史氣息文物車輛，及全台唯一大物車作為園區意象，現又有百年TPK2053號車廂完成修復並加入展示行列，透過揭開木造車廂神秘的面紗，更加了解鐵道車輛發展歷程。