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雲林人嗨翻領2.3萬！經部擬購碳權　規劃汰舊換電動機車補貼4千

▲經濟部擬向民眾購碳權，民眾若選擇將「汰換舊車」的減碳和空污效益，可獲得4000元補助，再搭配環保署既有的回收獎勵金300元，等於可領4300元。（圖／記者鄭妤安攝）
▲經濟部擬向民眾購碳權，民眾若選擇將「汰換舊車」的減碳和空污效益，可獲得4000元補助，再搭配環保署既有的回收獎勵金300元，等於可領4300元。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部擬向民眾購碳權，民眾若選擇將「汰換舊車」的減碳和空污效益賣給經濟部，可獲得4000元補助，再搭配環保署既有的回收獎勵金300元，等於可領4300元，收購資訊最快年底上線，鎖定雲嘉南、高屏等地民眾申請。加計經濟部既有的電動機車購買補助、環保署汰換補貼以及地方政府加碼部分，車籍在雲林地區的民眾最高可獲得2萬3300元補助，堪稱「全台優惠最大」。

為因應台商回流用地需求，經濟部工業局規劃「只租不售」的產業園區，目前嘉義縣中埔、水上、台南市新市、高雄市北高雄等4處已通過環評。

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為抵減園區開發所產生的溫室氣體和空氣污染排放量，經濟部表示，將配合環保署建置的「車輛汰舊換新抵換媒合平台」，針對每輛電動機車的「溫室氣體」和「空氣污染」減量效益，各提供2000元補助。

簡言之，經部擬向民眾購碳權，民眾若選擇將「汰換舊車」的減碳和空污效益，透過媒合平台賣給經濟部，可獲得4000元補助，再搭配環保署既有的回收獎勵金300元，等於可領4300元。

收購資訊最快年底在平台上線，鎖定雲嘉南、高屏等地民眾申請，根據環保署計算規定，民眾汰換1輛舊機車、新購電動機車將可達到2.3噸溫室氣體減量，形成所謂的「碳權」，此次收購資訊，初估須購買1萬台，滿足園區開發的抵減量。

近幾年，為達成淨零目標，中央與政府紛紛祭出電動車汰舊換新補助，除了此次透過媒合平台賣碳權給經濟部，可獲得的補助外，加計經濟部既有的電動機車購買補助、環保署汰換補貼以及地方政府加碼部分，車籍在雲林地區的民眾最高可獲得2萬3300元補貼，堪稱「全台優惠最大」。

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