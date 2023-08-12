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瓊斯盃／曾執教過Tim Duncan和Curry　美國隊教練Turner大有來頭

▲美國NCAA一級大學球隊UC Irvine主帥Russell Turner曾執教過Tim Duncan和Stephen Curry兩位超級球星。（圖／黃建霖攝）
▲美國NCAA一級大學球隊UC Irvine主帥Russell Turner曾執教過Tim Duncan和Stephen Curry兩位超級球星。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

威廉瓊斯盃男籃賽事今（12）日開打，美國NCAA一級大學球隊UC Irvine首戰對上卡達代表隊，就向球迷展示了他們的實力，靠著堅強防守終場以105:38大勝對手，強勢拿下第一勝。球隊主帥Russell Turner大有來頭，他在1994–2000年之間，曾是威克森林大學的助教，2004–2010則擔任過金州勇士的助教，帶過Tim Duncan和Stephen Curry兩位超級球星，他在賽後受訪時也分享了自己對於執教過兩位巨星的心得。

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本屆賽會邀請日本、韓國、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、卡達、伊朗與美國等7隊參加，以亞運班底為核心的中華藍準備養精蓄銳、找到最佳狀態；中華白振中則有很受關注的賀丹、賀博混血兄弟，潛力很被看好。

美國隊這一屆雖然只派大學生來參加，但實力不容小覷，UC Irvine全美排名102名，球員十分有實力。上一次有NCAA一級球隊來台是在2016年，美國加州州立大學沙加緬度大學在該屆拿到3勝5敗的戰績。

此役開賽後，美國隊很快像颶風席捲般打出32:12的攻勢，上半場甚至讓卡達隊總得分過不了20分，以48:19建立起29分的大幅領先，雖然團隊發生10次失誤，但兩分球命中率高達65.2%，三分球命中率也有50%，還讓對手命中率不到3成。

易籃再戰後，戰局更是全面崩盤，單節美國隊打出32:7高潮，讓比賽徹底失去任何懸念。美國隊有4人得分上雙，Andre Henry得到全隊最高的19分。這場比賽UC Irvine大學完全展現出他們的招牌防守，單節最多只讓對手得到12分，而且有兩個節只讓對手得個位數。

賽後面對媒體問到和Duncan之間的淵源時，Turner笑著表示，自己很榮幸能執教前者這樣一名NBA的傳奇球星，「老實說，我從他身上學到的更多。我當時只是一名年輕的教練，能見證Duncan成為一名偉大的球員，這是非常棒的經驗，讓我獲益良多。他是非常好的球員、隊友、以及一位好人。」

而Turner談到Curry時，則透露當時Don Nelson就對於他非常看好了，認為這位瘦弱的後衛會成為一名全明星球員，也再次強調自己很榮幸能和兩位傳奇球員有淵源。

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