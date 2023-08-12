進軍加拿大市場！高雄海味優質水產品外銷加拿大封櫃

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高雄市長陳其邁表示，高雄市政府為推廣高雄優質水產品，邀集在地漁會及養殖業者組成「高雄海味」品牌，打造高雄漁產艦隊，今(112)年成功媒合加拿大國華食品公司與5家在地水產業者合作，首批20噸水產品於11日舉辦封櫃啟航儀式，將外銷出口加拿大。
陳其邁說，他抱著如同嫁女兒的好心情，欣見在地水產進軍北美市場，並大口滿足嗑下鮮美的高雄海味，為安全衛生、優質豐富的漁產掛保證。
陳其邁指出，高雄水產符合安全衛生標準，取得HACCP、清真認證，他為多數漁獲出自高雄，在地海味優質多元、物美價廉，感到光榮與自豪，更難忘虱目魚、花枝、石斑魚、烏魚子等水產美味，並說，此次媒合5家業者首批20噸海產進軍加拿大市場，將於10月，在加拿大溫哥華國華超市舉辦為期2周的「高雄週食品展售會」，以將高雄美好滋味推展到海外市場。
陳其邁並指出，照顧農漁民是政府的責任，利於漁民、照顧討海人，地方政府責無旁貸，看到漁民出海打拚、工作艱辛相當不捨，認為中央、地方、各黨應認真一心為漁民爭取人權與福利，因而大力推動前鎮漁港改建，改善漁港週邊建設、升級冷鏈等設備，提供漁民更好的作業環境，未來也會串連梓官、林園、彌陀、永安、茄萣等沿海區域，改善黃金海岸線整體環境。
高雄市政府海洋局局長張漢雄說，高雄漁業產值及產業位居全台第一，水產品豐富多元，此次結合天時福、宏裕行、梓官區漁會、安心漁、利安鑫等5家優質海味業者，首批20噸水產品11日封櫃前進加拿大市場，將結合現有15家業者品牌，駐點加拿大國華食品連鎖超市，後續另有10噸漁產10月外銷美加市場，預計年效益可達新台幣2.3億元。
張漢雄並說，市府除透過各漁港建設，打造優良的硬體基礎設施，另輔導業者取得HACCP、ISO及清真等國際認證，亦積極邀集在地水產業者、漁會團體共組「高雄海味品牌」，以團體戰方式開拓海外版圖，完善高雄漁業軟實力。
此次透過與國華食品超市雙方合作，讓高雄烏魚子、午仔魚、石斑魚、金目鱸、小卷、虱目魚、龍虎斑、花枝丸等漁產加工品飄香北美，未來高雄市政府將持續推廣輔導業者強化生產端管理，提高加工技術開發多元產品，型塑高雄水產品在消費市場新鮮、安全、優質的印象，進而帶動提高漁民生產收益。