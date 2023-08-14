上班不苦NOW／面試多間公司！錄取後該如何拒絕？人力銀行揭關鍵
近期網路上有公司人資發文分享指出，錄取了11位新人，但報到當天卻高達10人直接放鴿子，沒有來報到，引發討論。對於新鮮人、求職者來說，向多家公司投遞履歷面試是常有的事，但可能也會同時錄取，讓人難開口婉拒。對此，人力銀行指出，企業擔心年輕畢業生、求職者穩定性、責任感、抗壓性，不過是否到職還是要明確告知，企業都能理解，關鍵仍在於態度。
記者許若茵／台北報導
畢業季到來，大量新鮮人湧入職場，也有不少求職者趁機轉換跑道，面試應徵多家職缺，此時也容易出現尷尬的狀況，錄取多家公司，卻又難以開口婉拒，深怕就此列入黑名單，或是落入兩頭空。
就有人資在網路上分享，公司一次錄取了11個新人，約好早上9點統一報到，結果最後只有1個人來，其餘10人中2人睡過頭、3人電話沒接，5人說已經找到更好的工作。
對此，yes123求職網發言人楊宗斌接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，企業擔心年輕畢業生、求職者是否具有穩定性、責任感、抗壓性，因此在面試或履歷自傳上，可以凸顯自己有兼具穩定性、責任感、抗壓性還有配合度。
楊宗斌提到，能力是基本的，但工作態度更重要，「面試爽約，這就是態度問題！」提醒求職者不要眼高手低，若是答應了面試更不要放鴿子，許多企業也會擔心年輕人入職後，工作幾個月就會離職，這樣企業又要重新找人、補人。
至於若是錄取多間公司，該如何開口？楊宗斌建議，還是要明確告知人資是否到職，人資都是可以接受的，關鍵仍在於求職者的態度。