林襄認愛馬傑森2度露面！一聽男朋友急撇清 情人節企劃提前曝光
樂天女孩林襄繼10日首度露面回應與樂天桃猿球員馬傑森戀情後，今（12）日下午再度現身，結果林襄依舊逃不了外界的追問，不僅透露粉絲們的心情，還曝光了情人節的企劃，一聽到「男朋友」3個字，林襄則是害羞微笑婉轉帶過，由師妹霖霖和經紀人幫忙解圍，「我們沒有男朋友的問題！」現場互動十分有趣。
記者詹鎰睿/台北報導
林襄今日下午現身信義ATT戶外廣場，並穿著一襲甜美可愛的紫色日本浴衣登場，推廣自家的日式餐酒館。不過，這也是林襄戀情曝光後2度現身，在現場仍擋不住媒體們的頻頻追問，被問到粉絲會不會有心碎的感覺？林襄則笑說，「其實好像沒有欸，他們都是說希望我很快樂或者很開心。」
面對今年8月底七夕情人節怎麼過，林襄透露會跟樂天女孩們一同到紐約參與「大都會台灣日」活動，她表示，自己是算是偏務實的人，比較喜歡工作，就連生日都是在工作中度過。結果被問到「喜不喜歡收到禮物，他是浪漫的人嗎？」林襄的師妹霖霖，急智地出面解圍，「還是在說我吧，我其實算蠻浪漫的啦！」並透露會在林襄工作結束後，帶著對方去吃東西。
有趣的是，媒體一追問「男朋友會看你節目嗎？」林襄則露出甜甜笑容，快要回答不出來，最後由經紀人幫忙解圍，「我們沒有男朋友的問題喔！」笑著拜託大家多問點活動相關問題，「不然廠商要生氣氣了。」至於外界傳出林襄要組女團自立門戶，林襄則回應，「沒有耶！」