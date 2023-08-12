天氣預報／雨神再發威！下週全台雷雨連轟3天 降雨熱區1圖秒懂
根據中央氣象局指出，明（13）日臺灣各地為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，類似的天氣型態會一路維持到15號，16日開始連3天，西南風增強、水氣增加，整個西半部全天都有降雨機率，雨勢較大，東半部注意午後雷陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員曾昭誠表示，明（13）日天氣與今天差不多，同樣是西南風環境，不過水氣較少，全台各地多雲到晴，午後大台北地區、宜蘭注意雷陣雨。清晨到上午，中南部沿海、平地有短暫陣雨發生機率。
明天（周日）西南部氣溫約在33度至35度，花東地區在31度至33度，其中台北盆地、花蓮縱谷、台東沿海，有36度左右高溫發生機會，提醒民眾外出記得要防曬、慎防熱傷害。
水氣減少的天氣型態會維持到下週二（15日），下週三（16日）開始西南風稍微增強，環境不穩定，水氣明顯增加，整個西半部有陣雨、雷雨，全天都有降雨機會，且雨勢較大；其他地區多雲、留意午後雷陣雨，全台有雨的狀況會持續到18日（週五），19日週末開始後降雨才會比較趨緩。
而蘭恩颱風目前則以每小時13公里速度，向日本大阪、京都方向前進，預計14日、15日登陸日本，提醒赴日旅客留意颱風動態。至於今日跨境成為第8號颱風的「朵拉」目前仍是中度颱風，距離台北東方6050公里海面上，預估路徑將會逐漸北轉，強度持續減弱，預估在4天後減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒有影響。