５好友聯手打造「五義地產」　開創不動產仲介3.0新型態

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「五義地產」是五名地產業好友合資創立，由在台中七期擁有十多年經營資歷的傅枝火領軍擔任董事長， 多年的經驗再加上創新的行銷思惟，希望為仲介業帶來一番新氣象，並引領產業升級，成為房仲3.0標竿。
據發起人 Jerry田育松表示，「五義地產」為了呈現不同的仲介模式，歷經一年多，每週密集開會討論，地點從台中、竹北甚至苗栗高鐵站，可謂前所未見的慎重，終於為「五義地產」確定仲介3.0定位，要像超商引進不同的創新服務 模式一樣，成為介仲市場主流。
傅枝火說明「五義地產」的五大特色：
1.在空間上提供同仁及客戶優質的環境，尤其一樓最精華的空間打造成精品書香咖啡店氛圍，就是要讓客戶享受優雅的房地產買賣體驗。 2.在教育上首創同仁數位學習護照，提供近千小時的線上學習課程， 並成立五義講堂、未來學院，廣邀各領域成功人士前來傳授交流，給夥伴、客戶除了房地產專業知識外，還能豐富生活全方位的成長。 首場講座於8月19日邀請樂居創辦人李奕農先生來演講「後平均地權條例 不動產未來趨勢分析」，已未公開先轟動，100多個名額接近滿額。
3.在同仁福利上:建商代銷一條龍整合及網路創新的房地產行銷資源、並採類米其林星級評鑑、美式管理制度，讓有能力、有服務熱忱、有專業 的同仁，都有機會領取高額奬金，邁向財富自由。 4.在公益回饋上：與多家B 型企業合作一起做公益，每年提供盈餘固定比例作公益回饋社會。5.在客戶權益上：提供成交客戶專屬的 VIP 會員服務，如室內設計、家 具、家電採購的團購優惠、稅務規劃諮詢服務。讓客戶可以一站購足、享受一條龍便利優惠的服務。
傅枝火董事長強調五義地產的經營理念是：「分享、共享、感恩、利他、共好」，希望在不動產業成為一顆閃亮的星星！ 今天開幕典禮，嘉賓雲集，由傅枝火代表致贈沐風關懷協會及彰化勵志中學各十萬元，並與成真咖啡異業結盟，落實「喝咖啡，做公益」。