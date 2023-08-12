堅持魚鱗壩「跳廣場舞拍抖音」！中國11大媽遭洪水沖走 7人遇難
中國四川省雅安雨城區魚鱗壩，是當地著名的網紅景點，9日上午因河水暴漲，導致11位遊客逃生不及，被水流沖走，最終7人遇難4人獲救。而中國媒體披露，這11位遊客都是女性，是一群熱愛跳廣場舞的中年大媽，因為認為畫面拍起來比較美，才站在河中水壩跳舞自拍，不料發生悲劇。
記者倪浩軒/綜合報導
由於河道上建有多個魚鱗狀的半圓水壩，平日水位不高，魚鱗壩成為知名的網紅玩水景點，許多當地遊客都會前來拍照打卡。而9日上午，11位大媽來此跳廣場舞並自拍抖音影片，卻遇上河水暴漲，一行人跳舞到一半逃生不及全數被水流沖走，最終7人遇難。本應是愉快的休憩行程，卻不幸以悲劇收場。
其實中國許多城市都會在河道興建魚鱗壩，主要就是外型美觀，拍照後特別容易在網路上成為話題。不過，中國水利水電科學研究院的專家程曉陶指出，魚鱗壩本身是一種水利工程，原意是在枯水期時蓄水，汛期時減少水流對河道的沖刷，並非觀光景點，非汛期時民眾上去玩水沒有問題，但是在汛期的時候，就應該具有風險意識，切勿心存僥倖。
這次四川省雅安雨城區發生悲劇，雅安市在前一日曾發布山洪災害氣象風險黃色預警，提醒未來24小時內，雨城的部分地方發生山洪災害氣象的風險較大，呼籲景區責任人加強監管，密切關注水情。為何魚鱗壩仍放大媽在水道上跳廣場舞，就引起中國網友質疑當地安全措施並不完善，是否涉及管理疏失，仍須調查釐清。