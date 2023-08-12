Google在台登記不叫「谷歌」！各大跨國企業官方中文名稱超奇特
Google、LINE、Apple等跨國科技企業，皆與台灣民眾的生活息息相關，某些企業在台的官方名稱與企業本身乍看之下毫無關聯，甚至一個比一個還奇特！
記者鄭妤安／台北報導
搜尋引擎巨頭Google今年邁入25週年，由於音譯類似「谷歌」，大部分的人都以為「谷歌」即其中文官方名。Google本來的的名字叫「Backrub搓背」，後來才改叫「Google」。Google在中國登記的名字確實叫「谷歌」，不過自2010年至今，Google已關閉中國版搜尋服務，而企業在台灣登記的企業名稱則叫「美商科高」。
提到跨國企業中文名稱，消費電子大廠Apple，中文則是大家所熟知的「美商蘋果亞洲」；因311大地震而誕生的LINE，是台灣目前最為普及的通訊軟體，其在台登記的官方名稱為「台灣連線」。LINE與Apple的中英文名字，皆可算是有直接關聯。
不過，LINE TAXI與LINE TV則分別叫「觔斗雲聯網科技」和「巧克科技新媒體」，因涉及合併案與投資案，故與英文名稱叫無直接關聯。
台灣電動機車大廠Gogoro叫做「睿能創意」，Gogoro陸學森曾透露，當初在想英文名時，希望品牌名稱要大人小孩都能朗朗上口，因此取名時用了很多「Ｏ」。
此外，音樂串流品牌 KKBOX為「願境網訊」公司開發，母公司則是頂尖跨國科技集團KKCompany「科科世界」。