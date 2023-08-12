AKIRA告別《神秘五金行》好不捨！39字「全中文感謝詞」打動人心

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為了打造《神秘五金行》感謝宴，負責籌備策畫的禾浩辰找來台南在地料理人，精心準備了自己從小到大最愛的辦桌料理。除了餐點之外，其他餐具擺放、車輛接送、安排座位、廚房備菜、吧檯飲料、接待、布置戶外露營烤肉迎賓區等工作，藝人們也各司其職穿梭其中，忙得不亦樂乎。等中午12點一到，水電技術指導古墨老師、常常伸出援手的陶藝家宋健誠老師等熟悉身影一一出現時，原本還緊張到胃痛的禾浩辰立刻生龍活虎幫忙招待，合夥人們的用心讓賓客完全感受得到，邊吃邊聊讓現場氣氛充滿著濃濃的感謝與不捨。
古墨老師還用心準備了告別禮物，依照合夥人每個人的特性做出不同造型的觸控式燈座，一一贈送給合夥人們，AKIRA在收到禮物時，趁機向在場所有人表達了自己在《神秘五金行》期間的感謝之意，而且這次AKIRA不用透過翻譯，看著自己的筆記，用中文說：「本來是我想幫忙大家，結果是大家幫忙我，真的很謝謝，我更喜歡台南了，我會好好回報台南，謝謝」，真誠言語立刻獲得滿滿掌聲回應。最後大家還一起幫患有失智症阿嬤慶生，王彩樺特地獻唱台語版的生日快樂歌，讓阿嬤笑得好開心，這一幕讓奶奶也是失智症過世的温昇豪相當有感觸，希望阿嬤會記得這個歡樂的片刻，也為這場感謝宴完美結束。
而《神秘五金行》最後一個任務就是在安平古堡跟老街景觀道路上掛上200顆手繪燈籠，為此合夥人平常忙著處理委託案、賣擔仔麵的空檔就會拿著畫筆塗塗寫寫，但因為數量實在太多，只好請來參加安親班的小朋友、老街鄰居一起幫忙畫，才好不容易完成。而要把燈籠掛上這一晚，也是《神秘五金行》開業的最後一個晚上，台南安平街坊鄰居知道消息後，把五金行外圍擠得水洩不通，特地來跟藝人們說再見，於是眾人就在鄉親沿途目送之下，帶著200顆燈籠前往目的地。
AKIRA、王陽明、禾浩辰負責吊掛，温昇豪、王彩樺、蔡昌憲負責遞送，等手痠再來輪替，在眾人同心協力忙了一整晚後，終於完成所有吊掛工作，合夥人們特地圍成一圈，搭著手呼喊著由AKIRA發想的「神秘五金行 困難我來幫」口號，當200顆燈籠點亮的那一瞬間，五彩繽紛燈籠海把50公尺長的街道照亮，讓合夥人開心歡呼，感動狂拍照片留念，興奮感久久無法停息，讓AKIRA感動地說：「我相信在安平的每一個人，都感同身受」。
五金行正式關門前，合夥人們細數著兩週以來完成的委託案，說到台南市定古蹟盧經堂前手繪平安劍獅，AKIRA不忘提醒就如同日本不倒翁都會先把左眼空下，等願望完成再畫上，如今在大家的熱情支持下，最後結算隨喜金額早已超過原先設定的22萬2886元，所以眾人最後一件事，就是要去把安平劍獅空下的左眼補上。五金行關門後，大家帶著行李來到盧經堂，依依不捨地畫上最後一筆，合夥人們不只留下簽名也留下手印，將《神秘五金行》的一切深深烙進自己心裡，真正完成最後一個任務。