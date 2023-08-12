「鼓動正念．引爆熱情」青年對談 鍾東錦與羅智強分享遭霸凌經歷
苗栗縣政府勞工及青年發展處為喚醒青年熱情、累積參與公共事務能量，今（12）日在苗北藝文中心舉辦「鼓動正念．引爆熱情」首場青年對談會，邀請前總統府副秘書長羅智強主講「青年參與公共事務的重要性」。接著偕同縣長鍾東錦與青年對談、聆聽他們心聲。鍾、羅兩人針對青年提出包括曾遭媒體和網路霸凌等辛辣問題，以及有關交通、教育及醫療各領域的公共議題，均毫無保留暢談自己的心路歷程，與青年經驗分享。
記者李春台／苗栗報導
鍾東錦表示，舉辦青年對談會的主要目的，就是要鼓勵更多年輕人出來參與公共事務，有些場合看到參與活動的鄉親年齡較長，年輕人參與公共事務的程度略嫌不足，但年輕人的意見其實非常重要，很多值得採納參考，且能發揮經驗傳承的重要功能。羅智強說，此次受邀與青年對談，主軸在於青年如何參與公共事務，要怎麼開始和進行，提供一些方法與經驗參考，自己也想多聽聽青年朋友的意見，他非常期待這場對談與交流。
羅智強分享他在高雄參選、落選和近日早起「送車」的經驗和心情，後來碰到貴人踏入政治圈的小故事，回憶協助透過修法使「背債兒」惡法走入歷史的感動，進而鼓勵青年朋友秉持熱情勇敢去做自己相信，且認為會有所貢獻的事。羅智強介紹自己時，除了政壇許多頭銜之外，還有旅行家、行腳者，沒想到此行還多個「爭議者」身分，因為受邀出席對談會一事，曾在議會議論紛紛，但他一笑置之，開懷大笑直說蠻喜歡這個身分，畢竟爭議是來自不同觀點而已，上自總統下至平民百姓，誰沒爭議？從政，就要樂在其中。
鍾東錦說，談到競選縣長期間他受媒體和網路抹黑、攻擊，鍾東錦說他和新竹市長高虹安都有相同的經歷，他認為，曾做錯事的歲月要坦然面對，但對於不實的霸凌則毋須害怕，也不必加以理會或回應，對方只想蹭個聲量罷了，他現在勇敢站起來，全力投入縣政，就是最好的實例。
羅智強說，遭受不實霸凌的經驗，他也不遑多讓，多年來已不勝枚舉，內心當然會難過，畢竟人心是肉做的，而最好的方法就是先打破自己的「玻璃心」，不再面對無良的媒體或特定對象，從此不再害怕難過，轉頭面對廣大支持者眼光，才能問心無愧。