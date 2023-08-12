《娛樂百分百》見面會粉絲擠爆現場！黃偉晉「原地爆炸」情緒崩潰
八大電視《娛樂百分百》今（12）日舉辦「娛你在一起」粉絲見面會，主持群黃偉晉、陳零九、賴晏駒與狼人殺女神雨婷、艾莉兒合體現身高雄夢時代，一出場立刻引起近千名粉絲們瘋狂尖叫，更有粉絲表示自己一早就從台北、花蓮等地南下，甚至早上五點就到現場等候，對此黃偉晉也暖心表示：「出發前就有在社群上看到很多粉絲在等，辛苦了！」此外，在進行遊戲時，黃偉晉還忍不住崩潰，原地重演「立刻爆炸」情緒。
記者郭佩蓉/綜合報導
八大《娛樂百分百》「娛你在一起」粉絲見面會，出發前眾人難掩興奮心情，黃偉晉表示：「因為疫情的關係，真的很久沒有辦這種公開的活動，心情上有一種要出去玩的感覺。」雨婷直言：「我們已經很久沒有這種要跟粉絲見面的機會了，很期待。」 陳零九也期待的說：「好久沒坐高鐵了！」而今天需要同時身兼活動主持人的雨婷、艾莉兒當被問及是否會有壓力？雨婷、艾莉兒也老神在在看向黃偉晉、陳零九、賴晏駒表示：「畢竟他們也是主持人，所以我相信他們會cover我們，就不會太緊張。」想不到賴晏駒卻開玩笑回應：「我們會等到妳們沒話說才會出聲音喔。」
「娛你在一起」粉絲見面會現場擠滿人潮，吸引近千名粉絲進場，遊戲互動時間，眾人依據遊戲設定卯足全力給足粉絲福利，在節奏遊戲時，與粉絲同步動作挑戰默契，想不到竟讓黃偉晉、陳零九相繼崩潰，黃偉晉一度「爆炸」，因為即使他再怎麼使力控制節奏動作，同隊粉絲始終不同調，也讓黃偉晉原地重演「立刻爆炸」情緒！
為回饋粉絲大力支持，五人在遊戲空檔中展現高度親和力，除了贈送親筆簽名，甚至自主與粉絲合照，使得全場尖叫聲不斷。直到活動尾聲，眾人再次感謝到場粉絲，賴晏駒表示：「第一次來高雄辦見面會很開心，因為天氣滿熱的，一開始也會怕沒人或是來的人中暑，接下來我們在其他地方辦見面會的話也拜託大家多多支持。」黃偉晉、陳零九也滿懷感激向粉絲喊話：「真的大家辛苦了！接下來《娛樂百分百》會推出很多新單元，大家一定要鎖定。」