黃旼炫提2袋50嵐拜託台灣記者：請多多照顧！送上《想見你》寵粉
▲黃旼炫在台北粉絲見面會上帶來《想見你》片尾曲〈想見你想見你想見你〉表演。（圖／記者鄭孟晃攝）
記者陳雅蘭/台北報導
2023-08-12 20:19:39
韓團NU'EST、Wanna One前成員黃旼炫8月開啟《HWANG MIN HYEON MINI CONCERT UNVEIL》亞洲巡迴演出，他把海外第一站獻給台灣，今（12）日晚間6點在TICC開唱，吸引3000位粉絲購票支持。活動開場前，黃旼炫的經紀人提著2袋50嵐到後台，經紀人向記者表示，今是黃旼炫首次以個人身分在台演出，希望媒體多多關照；黃旼炫也展現誠意，活動上戴可愛髮箍接受懲罰跳舞、帶來中文歌曲《想見你想見你想見你》表演，令全場黃桃（粉絲名）尖叫聲四起。
黃旼炫開場帶來《Hidden Side》，表演完後用中文自我介紹說：「大家好，我是黃旼炫，好想你們！」除了表演，他也與粉絲互動，在猜台詞的遊戲環節時，黃旼炫因為講錯要接受戴髮箍跳舞的懲罰，主辦單位準備了皮卡丘、米妮、狐狸等造型髮箍，當拿起皮卡丘髮箍時，他同步喊出「皮卡皮卡」立即引來全場尖叫，黃旼炫笑說：「皮卡丘的反應還不錯！」所以各戴了狐狸、皮卡丘的髮箍，並帶來一段NewJeans的《Super Shy》表演。 ▲黃旼炫第一次隻身在台舉辦見面會。（圖／記者鄭孟晃攝） 為了台灣歌迷，黃旼炫還特別表演電視劇《想見你》的片尾曲〈想見你想見你想見你〉，他表示：「剛剛的音樂是我特別為台灣歌迷準備的，我在唱的時候，是以想見黃桃們的心情而唱的歌。」 ▲黃旼炫演唱〈想見你想見你想見你〉，中文發音十分標準。（圖／讀者提供）
黃旼炫換上牛仔套裝，清唱了夯劇《二十五，二十一》同名插曲、伯賢歌曲《Amusement park》等曲，還表演了個人作品《Universe》、《Crossword》、《Smile》，演出結束前，黃旼炫表示：「去年8月我只有在韓國舉辦見面會，因為行程關係無法跟大家見面，今年有了黃桃，還有很多海外的黃桃想見我，所以就促成這件事，海外巡迴第一站就是台灣，連3樓每個地方都坐滿，託大家的福，海外起始點完美成功，很幸福又感謝。」
▲黃旼炫經紀人準備飲料給台灣媒體。（圖／記者陳雅蘭攝） ▲▼黃旼炫2023台北粉絲見面會。（圖／記者鄭孟晃攝）