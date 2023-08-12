登革熱外縣市移入快篩陽增1例　竹市緊急應變小組啟動防治作為

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局說明，竹市府於昨日接獲醫院通報後，即成立應變小組於第一時間啟動疫情調查及防治措施，並於今早出動小組成員，包括衛生局、衛生所、里長、里幹事和環保志工隊等，進行居住地周邊半徑50公尺病媒蚊密度調查，同時通知環保局加強孳生源清除及消毒工作；應變小組將持續追蹤個案及同住家人健康狀況，並持續疫情監控，以利掌握疫情變化。
衛生局長陳厚全呼籲，暑假期間民眾安排旅遊時，應儘量避免前往國內、外登革熱流行地區，如需前往，務必做好個人防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可防蚊藥劑；回國或返回原居住（工作）地後，如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並應主動告知醫師旅遊史、活動史等相關資訊；同時提醒醫療院所加強TOCC問診及通報警覺。
衛生局提醒，近期受鋒面影響，傍晚容易出現豪大雨，易使積水場域及容器增加，提高病媒蚊孳生的機會，提醒民眾雨後應主動巡檢戶內外環境，徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。竹市共有25家醫療院所提供NS1抗原快速檢驗試劑，詳情可至衛生局官網登革熱專區查詢（https://reurl.cc/DA5X25），若有任何疑問請撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局防疫專線03-5355130，或至疾病管制署（https://reurl.cc/gD5Zv7）查詢。