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防災異想水保繪畫頒獎　　70歲阿嬤周淑華獲彩繪組第一

▲來自雲林的70歲阿嬤周淑華(左二），在防災異想水保繪畫比賽中，獲得老頑童彩繪組第一。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)
▲來自雲林的70歲阿嬤周淑華(左二），在防災異想水保繪畫比賽中，獲得老頑童彩繪組第一。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)

記者金武鳯/台中報導

由農業部農村發展及水土保持署南投分署舉辦的「水保動森派對日」活動，以及「滴滴噠噠防災異想水保」繪畫頒獎活動，今天在九九峰動物園舉行，來自全台３０００多人參加。南投分署分署長傅桂霖致詞表示，希望透過繪畫活動將水保教育深植民眾心裡，進而教導民眾在面對極端氣候如何因應，是一項寓教於樂活動，民眾迴響熱絡。

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南投分署多年來致力於水土保持及教育宣導工作，為了讓民眾能夠更了解水土保持的重要性，每年舉辦「滴滴噠噠防災異想水保」繪畫比賽，期待以戶外教育資源共享與實際行動支持，導入教育專業的系統知識、以多元豐富的體驗學習方式，達到人人愛護水土資源的效益，由今年參賽作品近7000件，足見民眾迴響之熱烈。

▲防災異想水保繪畫頒獎典禮，今在九九峰動物園舉行，活動內容豐富，小朋友嗨翻了。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)
▲防災異想水保繪畫頒獎典禮，今在九九峰動物園舉行，活動內容豐富，小朋友嗨翻了。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.12)
傅桂霖分署長表示，今年參加件數高達6,793件，參賽者有遠自基宜花東高屏及金門，年齡層則從3歲小童到高齡逾百的阿嬤都有，在他們彩筆下抒發各自水保防災觀點，堪稱是一群「全齡畢卡索」。為審慎公開透明評審，除邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審，也於「農村小童」FB粉絲團，開放民眾進行人氣票選活動。前後歷經2個多月比評，最後獲獎作品計有98件，今天在九九峰動物園舉辦頒獎典禮。

獲獎者中，為鼓勵一位亞斯伯格症的小朋友及101歲的阿嬤勇於參賽，評審一致給與肯定，特別頒發「最佳精神獎」鼓勵！另幼稚園彩繪組第一名是健光幼稚園郭采晨、國小低年級第一名是好修國小陳禹彤、國小中高年級創作組第一名是南郭國小陳宥璇。至於老頑童類分為創作組與彩繪組，第一名分別為宜蘭上四社區發展協會游楊芙、雲林北港灣內社區發展協會周淑華。

為了能豐富活動的內涵，現場設置了40多來自南投縣的優質產業宣導攤位，展示多元農村特色產業發展成果與宣導教具，透過實體展示與闖關體驗呈現給民眾。現場更準備豐富的摸彩獎品及1000多份的闖關禮，除了有趣好玩的水保知識闖關活動外，也有多項好禮送給大家，有得玩也有得拿，讓活動更增添驚豔與樂趣！


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