防災異想水保繪畫頒獎　　70歲阿嬤周淑華獲彩繪組第一

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傅桂霖分署長表示，今年參加件數高達6,793件，參賽者有遠自基宜花東高屏及金門，年齡層則從3歲小童到高齡逾百的阿嬤都有，在他們彩筆下抒發各自水保防災觀點，堪稱是一群「全齡畢卡索」。為審慎公開透明評審，除邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審，也於「農村小童」FB粉絲團，開放民眾進行人氣票選活動。前後歷經2個多月比評，最後獲獎作品計有98件，今天在九九峰動物園舉辦頒獎典禮。
獲獎者中，為鼓勵一位亞斯伯格症的小朋友及101歲的阿嬤勇於參賽，評審一致給與肯定，特別頒發「最佳精神獎」鼓勵！另幼稚園彩繪組第一名是健光幼稚園郭采晨、國小低年級第一名是好修國小陳禹彤、國小中高年級創作組第一名是南郭國小陳宥璇。至於老頑童類分為創作組與彩繪組，第一名分別為宜蘭上四社區發展協會游楊芙、雲林北港灣內社區發展協會周淑華。
為了能豐富活動的內涵，現場設置了40多來自南投縣的優質產業宣導攤位，展示多元農村特色產業發展成果與宣導教具，透過實體展示與闖關體驗呈現給民眾。現場更準備豐富的摸彩獎品及1000多份的闖關禮，除了有趣好玩的水保知識闖關活動外，也有多項好禮送給大家，有得玩也有得拿，讓活動更增添驚豔與樂趣！