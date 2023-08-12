瓊斯盃／林信寬攜賀家兄弟打爆日本隊 許皓程：有他們三人很幸福
威廉瓊斯盃男籃賽事今（12）日開始進行，台美混血兄弟賀博、賀丹成為球場上矚目的焦點，他們兩人首次披上中華隊戰袍，聯手砍下25分、帶領球隊以85:59取得勝利。他們兩人和林信寬的連線行雲流水，也讓人對於未來浮想聯翩。
記者黃建霖/臺北報導
這支中華白隊在賽事開打前的組成就讓人興奮，不僅僅是因為陣容中有多位潛力新星，更是因為球隊充滿了現代籃球元素，有持球投籃能力、有運動能力、有機動性、有位置調整的靈活性，那也是外界期待未來中華隊可以前進的方向。
而在今天開賽後，中華白也展現了他們的優勢和特點，不斷用壓迫防守去製造轉換機會，球隊先發3箭頭發揮出色，林信寬本場比賽投進5記三分球，得到全隊最高的20分；賀丹得到13分，另有5次助攻；賀博12分，攻下7籃板3抄截。
中華白總教練「呆總」許皓程賽後表示，雖然這場比賽前球員的情緒都比較緊張，但開打後賀家兄弟和林信寬都展現大心臟特性，起到穩定軍心的作用，第一節團隊發揮就有達到自己的要求，也笑著說：「有他們三個在真的很幸福」。
不過事實上，今天中華隊還是有可以改進的部份，特別是面對新生代頂級好手都沒出戰的日本大學明星隊，整場被逼出23次失誤、單節發生8次失誤，都是不可允許的。許皓程也表示，這一點今天回去需要檢討、加強。