ChatGPT熱潮延燒美國職場　敲響業界資安警鐘

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ChatGPT是一款採用生成式人工智慧（AI）的聊天機器人程式，不但能與使用者對話，還能回答各式各樣的問題。
傳聞人們會利用ChatGPT協助完成日常工作，例如起草電子郵件、總結多份文件以及從事初步研究。
路透及易普索公司7月11日至17日期間，對全美2625名成年人進行線上調查，此次調查抽樣誤差為正負2個百分點。
調查結果顯示，約有28%受訪者表示，他們在工作中經常使用ChatGPT，但只有22%的受訪者說，他們的雇主明確允許使用這類外部工具。
根據調查，約有10%的受訪者表示，他們的老闆明確禁止使用外部人工智慧工具，而約25%的人並不清楚他們公司是否允許使用這項技術。
ChatGPT去年11月推出以來，躍升成為歷史上用戶成長最快的應用程式。這令人既興奮又擔心，也令ChatGPT開發商OpenAI與監管單位發生衝突，OpenAI收集大量數據尤其在歐洲引發隱私監管機構批評。
來自其他公司的人工審核員可能看到任何生成出來的聊天記錄；研究團隊發現，類似的生成式人工智慧會重現它在訓練過程中掌握的數據，為專利資訊帶來潛在風險。
被問到個別員工使用ChatGPT帶來的影響時，OpenAI不願做出回應，但強調該公司最近發表的一篇部落格文章，文中向企業合作夥伴保證，除非他們給出明確許可，否則這些企業的數據不會被用來進一步訓練聊天機器人。
人們使用谷歌（Google）的AI聊天機器人Bard時，它會收集文本、位置和其他使用資料等數據，但Google允許使用者自帳戶中刪除過去的活動，並要求刪除輸入人工智慧的內容。但Google在被問及更多細節時拒絕發表評論。
微軟（Microsoft）沒有立即回應置評請求。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120812