日本「山王」0圓買下沒人要荒地！躺著爽賺電桿租金 致富秘訣曝
靠著投資房地產致富經常要背負炒作房價的惡名，不過日本投資家永野彰一，他專門低價買下日本山林沒人要的荒地，靠著這些「0圓地產」上的電線桿，收取租金來賺錢，被譽為「山王」。山林荒地看似沒有商業價值，但土地上的每根電線桿每年能帶來1500日圓、約新台幣330元的租金收入，積少成多也能攢下豐厚利潤。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，永野彰一表示，許多山林荒地的地主年事已高，無力管理地產，且認為土地並沒有價值，也不願處理繼承衍生的稅務問題，因此永野彰一經常以超低成本、甚至0元轉讓，獲得大批山林荒地，目前共擁有約3000平方公尺的土地。
永野彰一透露，自己經常尋找這類荒地的資訊，成功的關鍵就是鍥而不捨和當事人進行談判，而當初的策略就是先設法取得土地，日後再思考如何獲利。
經過一段時間摸索之後，永野彰一發現電力公司往往需要在山林荒地設置電線桿、電塔等設施，而每根電線桿每年能帶來1500日圓的租金收入，永野彰一說自己目前名下土地上共約有1000根電桿，等於每年就能創造150萬日圓、約新台幣33萬元的被動收入。
永野彰一表示，就算是沒有設置電力設施的土地，未來只要辦理使用登記，也有機會發展為停車場、露營地、或是種野菜等等，存在許多生財可能。且日本稅法規定，同一個市鎮村範圍內的土地，若評估價值總額低於30萬日圓就無需繳稅，因此永野彰一擁有的土地雖然很多，但因分散各地，幾乎不用繳稅。真的是點石成金，從不起眼的地方找到致富之道。