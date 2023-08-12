郭倍宏後援會造勢　上千支持者們冒雨挺到底

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郭倍宏首先感謝擔任後援總會長的前市議員陳乃靜，關心民主運動，兩人理念契合，肝膽相照，有陳乃靜相挺，更有信心進軍立法院。他也呼籲每位支持者們替他拉10票，明年1月13日他就有希望如願當選，「起造」台灣新國家，推動台灣重返聯合國。
郭倍宏競選後援會總會設立在中山一路及大同一路交叉口，該址為1979年「美麗島雜誌」高雄辦事處舊址。郭倍宏表示，感謝屋主余政經醫師大力支持，無償出借這棟5層樓建物，作為競選後援總會使用，這是歷經台灣政治民主化運動的歷史空間，以及早期高雄黨外勢力的重要據點，別具歷史意義，讓他感懷在心。
郭倍宏表示，余政經是台灣醫界聯盟大老，前台大醫學院院長、中央研究院院士李鎮源學生。當年他被列海外黑名單，從美國闖關回台行動時，李鎮源成立「100行動聯盟」，推動廢除刑法100條運動，許多大學教授挺身而出，余政經深受民主動感召，這次知道他參選，決定相挺。
稍早！郭倍宏在成立競選後援會時也喊出包括要讓台灣成為聯合國的成員、制定新憲法與推動國家正常化；希望大幅提升年輕人薪資，並以租金更低的價格來擁有自己的房子；最後，解決南北資源落差問題，在國家公共決策前，應正視南台灣縣市的發展需求等3個政見。