《未來少女》幽靈水晶登場！黑曜精靈2集墊底「成績逆轉」全哭了
全新女團養成節目《未來少女》今（12）日播出第三集，本周主題是藝人合作賽（上），由現場觀眾們給分，觀眾則是從beanfun! 用戶中所選出，最高分400分。節目一開始，由隱藏團「CRYXTAL幽靈水晶」成員董子瑄、書蘊、昀靚、蔡菜、簡芝婷、陳品瑄、子秦和伊品帶來歌曲〈Really〉演出，讓少女製作人徐若瑄、舞蹈老師奕寬老師直呼好可愛；此外，連續2集成績墊底的黑曜精靈，在此次合作賽拿下「318分」最高分，讓團員們全都哭了，黑曜精靈成員力安也非常感謝導師艾薇：「沒有艾薇老師，我們今天也不會有這麼炸的舞台。」
記者郭佩蓉/綜合報導
由簡芝婷、陳品瑄、昀靚、董子瑄、林書蘊、蔡菜、子秦、許旖倪、陳萱和伊品組成的隱藏團「CRYXTAL幽靈水晶」今日首度登場，初舞台則是由董子瑄、書蘊、昀靚、蔡菜、簡芝婷、陳品瑄、子秦和伊品代表幽靈水晶上場，帶來歌曲〈Really〉表演，徐若瑄看完表演不斷稱讚幽靈水晶非常可愛，特別點名簡芝婷，「每個動作都很乾淨、俐落，很棒」，奕寬老師則表示幽靈水晶將簡單的動作做得很有質感，但同時也有問題，若往後做太多相同動作，反而難展現特色，最終幽靈水晶獲得306分。
接著登場的是紫月光，導師則是陳零九與邱鋒澤，紫月光最終選出Yia、Rinni、Bling、Xiu與兩位導師合作，帶來歌曲〈偷走你的心〉、〈天黑請閉眼〉演出，雖然分數僅有251分，讓邱鋒澤感嘆分數不如預期，但陳零九認為少女們已經很棒了。
緊接著是日光之橙的玉歆、Cherry、Ashlee和宥彤與導師郭書瑤合作歌曲〈Honey〉，分數獲得307高分，讓郭書瑤感動直呼：「謝謝她們陪我圓夢，希望《未來少女》未來可以站在國際舞台，希望大家多多支持她們。」
再來是由連兩次成績墊底的黑曜精靈登場，成員力安、Emma、名慧和張瑄代表黑曜精靈，與導師艾薇合作，一起帶來歌曲〈甘蔗掰掰〉表演，最終獲得「318」最高分，讓成員們抱在一起，忍不住情緒在舞台上感動哭了，力安說：「沒有艾薇老師，我們今天也不會有這麼炸的舞台，謝謝你們對我們的肯定，我們會繼續加油。」主持人木木也忍不住哭了：「真的非常替妳們開心。」艾薇則鼓勵少女們：「比賽就是這樣，不是輸就是贏，一次失敗不代表妳這條路就掰掰了，加油！」
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