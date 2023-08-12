侯友宜明到高雄　陳其邁先替前鎮漁港吐苦水

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謝龍隱強調，他不是什麼黨的，但大家是同一條船上的人。五十年沒整建的前鎮漁港，是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值，他很感謝蘇院長任內投注81億預算，讓前鎮漁港週邊軟硬體一次到位，感動的說「五十年後，台灣人會感謝蘇貞昌」
陳其邁也說明，前鎮漁港1964年建港、1967年啟用，為台灣賺進不少外匯，卻還沒有好好改善過，人車動線交錯雜亂、半露天式的簡陋作業環境、污水無處排放；漁工船員們好不容易經過長途航行後上岸，卻只能利用路邊的空間洗澡，沒辦法好好休息。
去年12月，市府曾到日本東京豐洲魚市場考察參訪，希望借鏡豐洲市場遷建成功經驗，讓前鎮漁港改造更完善，當時大谷場長帶領大家走過「水產批發賣場樓棟（水産卸売場棟）及仲介批發賣場樓棟（水産仲卸売場棟）」。站在參觀走廊外，看著人車分流、魚體不落地，漁民們繁忙卻舒適、井然有序的作業空間，陳其邁說「非常羨慕」。
除了低溫、恆溫，確保食品安全，豐洲市場還導入幾個概念：高效率的物流運輸，確保停車、處理空間、周圍道路物流順暢；滿足多功能產業鏈，強化加工包裝的設施，提供消費者和零售商所需切割、加工魚片及包裝需求。也考量了環境保育，在屋頂覆蓋太陽能發電設施，並開放屋頂綠化廣場讓遊客到訪，與豐洲美食公園相結合；這些，都是目前的前鎮漁港需要的。
陳其邁表示，同行考察的海洋局及漁會都說其實漁業界已經來看過豐洲魚市場無數次，屢屢想改建營運至今超過50餘年的前鎮漁港，讓衛生條件更符合現代標準、設備更新穎，漁民有更好的作業空間、遊客購買休憩也方便，但卻沒有機會，真的越看越心酸，為什麼日本能從築地漁市場，一舉翻新，高雄前鎮漁港卻一絲機會也沒有？
陳其邁不平的說，好不容易，在總統蔡英文與蘇院長支持下，讓前鎮漁港週邊軟硬體更加完善。前陣子，侯友宜競選辦公室的發言人卻刻意扭曲事實，說前鎮漁港改建原本只要3千萬，中央卻豪擲81億元，抹黑分配前瞻經費有天壤之別、大小眼。
陳其邁認為，南部在建設常常是這樣，好不容易才得到機會，得在口水與紛擾中苦苦追趕，像捷運，台北發展比較早，包括初期、後續路線，中央早已經補助台北都會區6775億元。其他縣市比較慢，好不容易在前瞻預算推出後，高雄才獲得1025億的預算，在六都中排名第四。但高雄很努力，加速從可行性、綜合規劃、進行到現在三線動工，同仁全力追趕落後台北20年的軌道建設。
陳其邁強調，選舉越來越激烈，他絕少批評這次總統選舉任何候選人，因為身為地方父母官，他知道有很多事需要中央解決，他也絕少在推動建設時分藍綠，只希望地方和中央一起攜手讓漁港更現代化、國際化，大家不分黨派照顧好辛苦出海打拚的討海人，希望要選總統的候選人們，多來前鎮漁港走走。
試著感同身受討海人的痛苦、了解前鎮漁港在台灣漁業的重要性與發展的困境，不要在舒適圈裡說風涼話，傷害漁民，「我們都在一條船上。實地來面對漁民吧，了解討海人的心酸」。