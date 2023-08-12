健身教練IG直播槍殺前妻！1萬2千人線上目睹　警要查網友有無煽動

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之後他將鏡頭轉向躺在地上的孩子，並詢問觀眾「有沒有人要來救他？」等到警察趕到現場時，蘇萊曼諾維奇一邊逃亡一邊又開啟了2次直播，向網友報告自己的逃亡進度，更宣稱後來又殺了兩個人。
當地警方表示，蘇萊曼諾維奇殺死前妻後，又殺了自己的小兒子與另一位男子，逃亡過程中還打傷了一位警察和一男一女兩位路人，最終才舉槍自戕。
波西尼亞聯邦總理尼克西奇（Nermin Niksic）震驚表示，「今天發生的命案無法言語形容」。當地警方說明，蘇萊曼諾維奇過去曾是幫派份子，曾因為走私毒品和襲警被捕。警方尚未說明蘇萊曼諾維奇行凶的動機，但證實了蘇萊曼諾維奇的前妻曾經舉報遭到家暴，向警方控訴蘇萊曼諾維奇的暴力行為。
警方表示，蘇萊曼諾維奇的殺人直播，當時約有1萬2千位網友在線上觀看，檢察官將會調閱網友的評論，若網友曾發表支持行兇或煽動情緒的言論，都有可能面臨法律後果。
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