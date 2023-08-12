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健身教練IG直播槍殺前妻！1萬2千人線上目睹　警要查網友有無煽動

▲波士尼亞一位男健身教練，35歲的蘇萊曼諾維奇（Nermin Sulejmanovic），於當地時間11日槍殺了自己的前妻，且在IG上直播殺人經過，最終在警方圍捕下自戕。警方在現場拉起封鎖線。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士尼亞一位男健身教練，35歲的蘇萊曼諾維奇（Nermin Sulejmanovic），於當地時間11日槍殺了自己的前妻，且在IG上直播殺人經過，最終在警方圍捕下自戕。警方在現場拉起封鎖線。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

波士尼亞（Bosnia）一位男健身教練，35歲的蘇萊曼諾維奇（Nermin Sulejmanovic），於當地時間11日槍殺了自己的前妻，且整個過程還在IG上直播，約有1萬2千位網友在線上目睹了殺人過程。蘇萊曼諾維奇情緒激動，殺妻後，又殺害了自己的兒子與另一位男子。在逃亡的過程中，再打傷了一位警察與一男一女兩位路人，最終自知逃不過追捕警網，舉槍自戕。

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根據《紐約郵報》報導，蘇萊曼諾維奇在案發前就在IG上發文，稱自己準備殺人，接著就開啟直播，鏡頭中出現已經滿身是血、傷痕累累的前妻，蘇萊曼諾維奇說前妻向警方投訴自己家暴，把他的親生孩子藏起來讓他無法與孩子見面，說完就在直播中朝前妻頭部開槍。

之後他將鏡頭轉向躺在地上的孩子，並詢問觀眾「有沒有人要來救他？」等到警察趕到現場時，蘇萊曼諾維奇一邊逃亡一邊又開啟了2次直播，向網友報告自己的逃亡進度，更宣稱後來又殺了兩個人。

當地警方表示，蘇萊曼諾維奇殺死前妻後，又殺了自己的小兒子與另一位男子，逃亡過程中還打傷了一位警察和一男一女兩位路人，最終才舉槍自戕。

波西尼亞聯邦總理尼克西奇（Nermin Niksic）震驚表示，「今天發生的命案無法言語形容」。當地警方說明，蘇萊曼諾維奇過去曾是幫派份子，曾因為走私毒品和襲警被捕。警方尚未說明蘇萊曼諾維奇行凶的動機，但證實了蘇萊曼諾維奇的前妻曾經舉報遭到家暴，向警方控訴蘇萊曼諾維奇的暴力行為。

警方表示，蘇萊曼諾維奇的殺人直播，當時約有1萬2千位網友在線上觀看，檢察官將會調閱網友的評論，若網友曾發表支持行兇或煽動情緒的言論，都有可能面臨法律後果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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