前鎮漁港爭議　陳其邁希望總統候選人們多來前鎮漁港走走

試著感同身受討海人的痛苦、了解前鎮漁港在台灣漁業的重要性與發展的困境，不要在舒適圈裡說風涼話，傷害漁民。
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謝龍隱強調，他不是什麼黨的，但我們是同一條船上的人。五十年沒整建的 #前鎮漁港，是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值，他很感謝蘇院長任內投注81億預算，讓前鎮漁港週邊軟硬體一次到位，感動的說「五十年後，台灣人會感謝蘇貞昌！」
前鎮漁港 1964 年建港、1967 年啟用，為台灣賺進不少外匯，卻還沒有好好改善過。就和照片一樣，人車動線交錯雜亂、半露天式的簡陋作業環境、污水無處排放；漁工船員們好不容易經過長途航行後上岸，卻只能利用路邊的空間洗澡，沒辦法好好休息。
陳其邁表示，去年12月，高市府曾到日本東京豐洲魚市場 考察參訪，希望借鏡豐洲市場遷建成功經驗，讓前鎮漁港改造更完善。當時大谷場長帶著大家走過「水產批發賣場樓棟（水産卸売場棟）及仲介批發賣場樓棟（水産仲卸売場棟）」。站在參觀走廊外，看著人車分流、魚體不落地，漁民們繁忙卻舒適、井然有序的作業空間，非常羨慕。
同行考察的海洋局及漁會，告訴我其實漁業界已經來看過豐洲魚市場無數次，屢屢想改建營運至今超過50餘年的前鎮漁港，讓衛生條件更符合現代標準、設備更新穎，漁民有更好的作業空間、遊客購買休憩也方便，但卻沒有機會，真的越看越心酸！為什麼日本能從築地漁市場，一舉翻新，高雄前鎮漁港卻一絲機會也沒有？
陳其邁感嘆的說，好不容易，在蔡英文 Tsai Ing-wen總統與蘇院長支持下，讓前鎮漁港週邊軟硬體更加完善。前陣子，侯友宜競選辦公室的發言人卻刻意扭曲事實，說前鎮漁港改建原本只要3千萬，中央卻豪擲81億元，抹黑分配前瞻經費有天壤之別、大小眼。
陳其邁無奈地指出，南部在建設常常是這樣，像捷運，台北發展比較早，包括初期、後續路線，中央早已經補助台北都會區6775億元。其他縣市比較慢，好不容易在前瞻預算推出後，高雄才獲得1025億的預算，在六都中排名第四。但高雄很努力，加速從可行性、綜合規劃、進行到現在三線動工，同仁全力追趕落後台北20年的軌道建設。
隨著選舉越來越激烈，陳其邁強調他絕少批評這次總統選舉任何候選人。因為身為地方父母官，他知道有很多事需要中央解決，也絕少在推動建設時分藍綠。希望要選總統的候選人們，多來前鎮漁港走走。