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前鎮漁港爭議　陳其邁希望總統候選人們多來前鎮漁港走走

▲面對前鎮漁港前瞻經費爭議，陳其邁希望總統候選人們多來前鎮漁港走走。（圖／高雄市政府提供）
▲面對前鎮漁港前瞻經費爭議，陳其邁希望總統候選人們多來前鎮漁港走走。（圖／高雄市政府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「我們都在一條船上。實地來面對漁民吧！了解討海人的心酸。」前幾天前行政院長蘇貞昌低調來看前鎮漁港與漁民朋友們。高雄市長陳其邁一路陪著他一起。陳其邁今(12)日臉書發文希望要選總統的候選人們，多來前鎮漁港走走。
試著感同身受討海人的痛苦、了解前鎮漁港在台灣漁業的重要性與發展的困境，不要在舒適圈裡說風涼話，傷害漁民。

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▲高雄市長陳其邁也在臉書貼出前鎮漁港現況與日本東京豐洲魚市場照片做對比，強調這些都是目前的前鎮漁港需要的。（ 圖／截自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁也在臉書貼出前鎮漁港現況與日本東京豐洲魚市場照片做對比，強調這些都是目前的前鎮漁港需要的。（ 圖／截自陳其邁臉書）
陳其邁提及高雄區漁會理事長謝龍隱見到蘇貞昌，說了好多。謝龍隱說很多人誤會他跟蘇貞昌很熟，因此獲得很多預算，但其實「就算在院長前面繞三圈，院長也不認得我」。

謝龍隱強調，他不是什麼黨的，但我們是同一條船上的人。五十年沒整建的 #前鎮漁港，是台灣最大的遠洋漁港，每年創造至少300億漁業產值，他很感謝蘇院長任內投注81億預算，讓前鎮漁港週邊軟硬體一次到位，感動的說「五十年後，台灣人會感謝蘇貞昌！」

前鎮漁港 1964 年建港、1967 年啟用，為台灣賺進不少外匯，卻還沒有好好改善過。就和照片一樣，人車動線交錯雜亂、半露天式的簡陋作業環境、污水無處排放；漁工船員們好不容易經過長途航行後上岸，卻只能利用路邊的空間洗澡，沒辦法好好休息。

陳其邁表示，去年12月，高市府曾到日本東京豐洲魚市場 考察參訪，希望借鏡豐洲市場遷建成功經驗，讓前鎮漁港改造更完善。當時大谷場長帶著大家走過「水產批發賣場樓棟（水産卸売場棟）及仲介批發賣場樓棟（水産仲卸売場棟）」。站在參觀走廊外，看著人車分流、魚體不落地，漁民們繁忙卻舒適、井然有序的作業空間，非常羨慕。

同行考察的海洋局及漁會，告訴我其實漁業界已經來看過豐洲魚市場無數次，屢屢想改建營運至今超過50餘年的前鎮漁港，讓衛生條件更符合現代標準、設備更新穎，漁民有更好的作業空間、遊客購買休憩也方便，但卻沒有機會，真的越看越心酸！為什麼日本能從築地漁市場，一舉翻新，高雄前鎮漁港卻一絲機會也沒有？

陳其邁感嘆的說，好不容易，在蔡英文 Tsai Ing-wen總統與蘇院長支持下，讓前鎮漁港週邊軟硬體更加完善。前陣子，侯友宜競選辦公室的發言人卻刻意扭曲事實，說前鎮漁港改建原本只要3千萬，中央卻豪擲81億元，抹黑分配前瞻經費有天壤之別、大小眼。

陳其邁無奈地指出，南部在建設常常是這樣，像捷運，台北發展比較早，包括初期、後續路線，中央早已經補助台北都會區6775億元。其他縣市比較慢，好不容易在前瞻預算推出後，高雄才獲得1025億的預算，在六都中排名第四。但高雄很努力，加速從可行性、綜合規劃、進行到現在三線動工，同仁全力追趕落後台北20年的軌道建設。

隨著選舉越來越激烈，陳其邁強調他絕少批評這次總統選舉任何候選人。因為身為地方父母官，他知道有很多事需要中央解決，也絕少在推動建設時分藍綠。希望要選總統的候選人們，多來前鎮漁港走走。

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