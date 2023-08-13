根本是徐巧芯2.0　張博洋指王鴻薇急著趕上徐巧芯腳步

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張博洋根據政府公開資料一一舉出瑞助營造過去承包的案子計有台北北部流行音樂中心興建工程(南基地)新台幣807,000,000 元，新北市林口及三鶯國民運動中心，市立林口國民中學羽球館暨體適能中心等興建統包工程新台1,175,232,356元，新北市中和區警消社會住宅統包工程1,475,000,000元。台中綠美圖新建工程新3,191,573,000元，台北市大同區斯文里三期整宅公辦都更統包工程新台942,968,482元，新北市安康市場基地新建公營住宅統包工程 新台145,570,000 元，台北市大同區明倫公共佳宅統包工程 新台幣,705,677,539 元，張博洋強調，隨便一查，從新北市、台北市、台中市都有瑞助營造承包過的案子，後面也還有其他的擴充採購及變更設計案都是交給瑞助營造，光王鴻薇自己所在的台北市就將近35億台幣！
張博洋也指出，王鴻薇得意洋洋的在政論節目自以為撿到槍但子彈是要打柯文哲？侯友宜？還是盧秀燕？這三位首是否要出面回應！更何況，高雄前鎮漁港建設，都是依法由內政部營建署公開招標，根本不是高雄市政府去發包建造的，這些資料從公開的政府採購網都查得到，張博洋質疑王鴻薇這種能力真的有辦法立委連任嗎？
張博洋也呼籲中國國民黨，不要每次選舉到了就來抹黑高雄，別忘了你們有一個同黨人士叫做徐巧芯，前幾天跨縣市監督台南漏水，結果被回力鏢打到支持度漏水。也請王鴻薇勿忘徐巧芯的教訓。張博洋更溫馨提醒，王鴻薇、徐巧芯兩個要選台北立委的，一個砲打台南、一個惡搞高雄，是怎樣？是在自己選區很沒溫暖嗎？！