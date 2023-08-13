中國版「雷曼風暴」來臨？中融信託暴雷引恐慌　多家中企皮皮挫

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中融信託暴雷，也被點名的光大、五礦與中航信託，相繼發表聲明否認傳聞，強調停止兌付是不實言論，已報警並採取法律行動。但在多家信託公司闢謠相關傳聞的同時，多家上市公司也紛紛發佈了關於信託產品逾期兌付的提示性公告，而這些涉事產品均與中融信託有關。截至目前，至少有3家上市公司公告「踩雷」了中融信託的信託產品。
咸亨國際4日公告，中融信託豐盈176號產品剩餘投資本金計257.06萬元及投資收益尚未收回。
南都物業服務集團11日公告稱，公司2月9日斥資3000萬元購買中融的匯聚金1號信託產品，尚未收到本金和投資收益，存在本息無法全額收回的風險。
湖南金博碳素股份有限公司11日也公告稱，去年此時斥資6000萬元購買中融信託的隆晟1號和澤睿1號信託產品，本金及投資收益均尚未收回。
中國財聯社報導稱，受牽連公司應該更多。中融信託持有龐大房地產債務，暴雷主因應是投資房地產受累，包括華夏幸福、融創、恆大、花樣年、陽光城、世茂等，當中不少已暴雷。
儘管中融信託11日晚間回應稱，公司正常經營，請以官方訊息為準。但中融信託官網在12日已關閉無法訪問，也不回應媒體置評要求。
中植系是中國九大資本派系之一，旗下除信託外，也包括恆天、新湖、大唐、高晟四大財富公司。據中國信託協會今年發布的報告，中融信託是中央企業，由央企經緯紡織機械公司控股，持股比例為37.47%。不過民營的中植企業集團也持股32.99%，對中融信託影響力甚大。
財聯社報導，從多名前投資人、部分中融財富前員工處瞭解到，目前中融信託部分產品確實已經停止兌付。一名中融財富前員工稱，目前暫停兌付的產品規模在3500億元上下，但不包含中融信託自營管道產品，因為後者「無法統計」。
一名大唐財富員工表示，據其瞭解目前涉及到四大財富公司發行的特定企業的相關定融產品已暫停兌付，四大財富銷售的中融信託組合投資類產品也暫停兌付。「目前僅四大財富管道售出的產品中，定融暴雷規模大概2500億，浮動10%；信託暴雷規模大概1000億，浮動10%。以上均不包括中融信託財富中心的產品。」
《自由亞洲電台》報導，隨著中國多家大型地產商、銀行和地方政府相繼陷入財務危機，造成中植系資金鏈斷鏈，為避免產生連鎖效應，中國國務院已成立危機化解小組，並對受害人採取維穩與拖延政策。