男騎士半路遭攔檢！見警心虛扯忘記姓名 下秒被搜到毒品咖啡包
日前，台北市保安警察大隊，於信義區市民大道上執行路檢勤務時，攔停一名廖姓機車騎士，未料在員警查證身分時，廖姓駕駛神色慌張，先是表示忘記自己姓名，後來又向警方表示機車置物箱損壞，但其雙眼直盯隨身手提包，行跡非常可疑。攔查的員警見狀，隨後在其包內查獲大量印製「知名卡通角色」、「超人」包裝之毒品咖啡包，當場人贓俱獲，依法究辦。
記者林盈君／綜合報導
北市保大中隊長張林傑指出，員警攔停廖姓機車騎士、詢問姓名時，廖男因攜帶大量毒品咖啡包，遇警盤查神情緊張、額頭不斷冒汗，聲稱「忘記本名、機車置物箱故障」等推託之詞，且當下目光直盯手提包，員警研判案情不單純，隨即在廖男所攜帶的包包內，查獲第二級毒品搖頭丸咖啡包，及第三級毒品愷他命共計43包違禁品，全案依「毒品危害防制條例」移送法辦。
台北市保安警察大隊呼籲，近年新興毒品越來越氾濫，有些毒販會將毒品偽裝成咖啡包、小熊軟糖等包裝態樣，吸引青少年吸食。為保護青少年遠離毒品危害，衍生後續偏差、犯罪問題，警方將持續加強查緝毒品案件，貫徹政府「反毒」的決心。
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