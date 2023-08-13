宜蘭童玩節暴力事件！13歲男童遭黑衣男毆打 家長氣炸PO網報警
本月12日，宜蘭童玩節發生一起暴力傷人事件，有家長控訴，其13歲兒子在更衣間換衣服，出來時突然遭到一名成年男子衝進去毆打，導致頸脖、身體多處擦挫傷，而該男子疑似不滿在外排隊久候，竟動手暴力毆打，讓家長得知後氣炸，並將拍到的監視器畫面PO網。對此，宜蘭警方表示，已接獲被害男童家屬報案，全案目前積極偵辦中，將擴大調閱園區內監視器，追查打人男子身分。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事件發生在12日下午1時許，從曝光的畫面可以看到，當時一名黑衣男子在更衣間外排隊等候，疑似不滿等太久，當更衣室門打開後，13歲男童準備離去，卻被黑衣男推回更衣室關門毆打。影片被PO在「宜蘭知識+」、「爆料公社」，並曬出男童頸脖、身體擦挫傷勢，以及到醫院驗傷及報案三聯單。
家長憤怒表示「男子不明原因打傷小孩，以大欺小，非常無情地揮舞著手，手掌不知疲倦地落在小孩的脆弱身軀上，怕有第二個受害者，這種會傷害小孩的人無法縱容」，更提到「呼籲社會各界團結起來，希望趕快抓到兇手，讓這起事件將會得到公正處理，同時也希望這個事件，能引發對孩子權益的更深入關注」。對此，宜蘭羅東分局五結所所長表示，已接獲報案，全案積極偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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