為掩經濟差？中國管控論壇活動禁用「峰會」等字　分析：政治考量

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該通知稱，論壇活動名稱應準確、規範、名實相符，不得隨意冠以「中國」、「中華、」、「全國」、「國際」、「世界」、「峰會」、「高端」、「高峰」、「巔峰」、等字樣。
此舉將嚴厲打擊論壇活動中的各種違法行為，重點打擊未經合法登記的主體面向社會公開舉辦的論壇活動、「山寨」論壇活動、以論壇活動名義進行詐騙斂財等違法違規行為。
有報導指出，據相關部門介紹，近年來一些未經合法登記的主體，假冒官方機構或正規組織舉辦「山寨」論壇活動，或透過論壇活動詐騙斂財。先前的確有「山寨論壇」的案例，《新華社》曾報導，打著「弘揚某某文化」的論壇，主辦單位實則為廣告公司，自開文化峰會，高價售賣某部所謂「大典」的主編頭銜，有人繳交了近2萬元人民幣，實則是藉文化斂財。
一名不具名的評論人士向《自由亞洲電台》表示，這主要是打擊三類論壇，一是中醫藥品推廣針對老年人的騙局；二是針對金融投資理財類的詐騙；三是類似於政治法學哲學類型，曾有人邀請憲政學者劉軍寧到當地辦講座論壇，結果被抓判刑。
加上目前經濟下行，現在政府擔心經濟與時政類論壇洩漏一些問題的真實數據，引發民眾擔憂。因此召開論壇前首先還是要黨允許批准，內容肯定必須要在限定範圍之內。