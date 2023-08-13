曼谷猛男酒吧會擄人？中國網紅出面澄清　泰國官方闢謠：假消息

為掩經濟差？中國管控論壇活動禁用「峰會」等字　分析：政治考量

▲中國11個部門近來針對中國各類主體面向社會公開舉辦的論壇提出十條要求，其中包括不准使用「中國」、「峰會」等字眼。圖為2022年在北京舉行的金融街論壇。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國11個部門近來針對中國各類主體面向社會公開舉辦的論壇提出十條要求，其中包括不准使用「中國」、「峰會」等字眼。圖為2022年在北京舉行的金融街論壇。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國11個部門近來發出在全國專項整治論壇的通知文件，針對中國各類主體面向社會公開舉辦的論壇提出十條要求，其中包括不准使用「中國」、「峰會」等字眼。有分析指出，此舉除了杜絕層出不窮的詐騙案外，其中也有政治考量。

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綜合中媒報導，包括中央宣傳部、中央網信辦、中央外辦、外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅遊部、人力資源社會保障部、國資委、市場監管總局等11部門近期聯合印發「關於開展論壇活動專項清理整治工作的通知」。

該通知稱，論壇活動名稱應準確、規範、名實相符，不得隨意冠以「中國」、「中華、」、「全國」、「國際」、「世界」、「峰會」、「高端」、「高峰」、「巔峰」、等字樣。

此舉將嚴厲打擊論壇活動中的各種違法行為，重點打擊未經合法登記的主體面向社會公開舉辦的論壇活動、「山寨」論壇活動、以論壇活動名義進行詐騙斂財等違法違規行為。

有報導指出，據相關部門介紹，近年來一些未經合法登記的主體，假冒官方機構或正規組織舉辦「山寨」論壇活動，或透過論壇活動詐騙斂財。先前的確有「山寨論壇」的案例，《新華社》曾報導，打著「弘揚某某文化」的論壇，主辦單位實則為廣告公司，自開文化峰會，高價售賣某部所謂「大典」的主編頭銜，有人繳交了近2萬元人民幣，實則是藉文化斂財。

一名不具名的評論人士向《自由亞洲電台》表示，這主要是打擊三類論壇，一是中醫藥品推廣針對老年人的騙局；二是針對金融投資理財類的詐騙；三是類似於政治法學哲學類型，曾有人邀請憲政學者劉軍寧到當地辦講座論壇，結果被抓判刑。

加上目前經濟下行，現在政府擔心經濟與時政類論壇洩漏一些問題的真實數據，引發民眾擔憂。因此召開論壇前首先還是要黨允許批准，內容肯定必須要在限定範圍之內。

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