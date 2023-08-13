警追行車糾紛！意外破獲女子遭囚禁性侵　險遭40萬賣往泰國當豬仔

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢警追查發現，女子積欠陳姓前男友14000元，陳男遂找來友人程姓男子幫忙討債，逼女子簽下50萬元本票。之後女子因無力償還，程男又找來張、何、毋、葛姓等4人，將女子擄走拘禁，並用電擊棒等凌虐。之後程男等人又聯絡張姓、陳姓友人，安排黃姓、呂姓人蛇，談妥將女子以40萬元賣往泰國，所幸警方及時發現，女子幸運獲救。
案經新竹地院一審，判陳姓前男友、程男各7月、8月徒刑；毋、張、何、葛、程5男依買賣人口未遂罪，各判3年4月到4年6月不等徒刑；陳、張依媒介買賣人口罪，均判1年1月；毋、葛以強制性交罪，判處各3年10月、3年2月。
而毋、葛、陳、程4人上訴，二審高院認定，毋男已支付15萬元和解，買賣人口罪降為3年8月、強制性交改判3年6月；葛男因智力偏低而免服兵役，買賣人口罪減判為3年10月、強制性交罪酌降為3年1月；陳男因和解而改判6月；程男須扶養父母，恐嚇罪改判6月，但買賣人口罪維持3年4月。可上訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110