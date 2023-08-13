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警追行車糾紛！意外破獲女子遭囚禁性侵　險遭40萬賣往泰國當豬仔

▲警方於去年間接獲報案，處理一起行車糾紛，赫然發現一名21歲女子慘遭囚禁，準備以40萬元賣往泰國，期間女子還遭毋、葛姓男子性侵。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲警方於去年間接獲報案，處理一起行車糾紛，赫然發現一名21歲女子慘遭囚禁，準備以40萬元賣往泰國，期間女子還遭毋、葛姓男子性侵。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者林盈君／綜合報導

2022年間，新竹警方處理一起行車糾紛，卻意外破獲女子被當豬仔囚禁，準備被賣往泰國，甚至在女子囚禁期間，還慘遭2男輪流侵犯。全案共8人涉案，法院一審判處八月到四年六月不等刑期，其中4人上訴，二審高院審酌嫌犯已與女子和解等二審，日前撤銷改判，略減刑期。

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據了解，警方於去年間接獲報案，處理一起行車糾紛，警方調閱監視器，發現張、何、葛3名男子涉嫌重大，隨即報請檢察官核發拘票逮人，未料破門而入時，竟發現一名21歲女子慘遭囚禁，且已辦好護照、打完疫苗，準備以40萬元賣往泰國，囚禁期間，女子還遭毋、葛姓男子性侵。

檢警追查發現，女子積欠陳姓前男友14000元，陳男遂找來友人程姓男子幫忙討債，逼女子簽下50萬元本票。之後女子因無力償還，程男又找來張、何、毋、葛姓等4人，將女子擄走拘禁，並用電擊棒等凌虐。之後程男等人又聯絡張姓、陳姓友人，安排黃姓、呂姓人蛇，談妥將女子以40萬元賣往泰國，所幸警方及時發現，女子幸運獲救。

案經新竹地院一審，判陳姓前男友、程男各7月、8月徒刑；毋、張、何、葛、程5男依買賣人口未遂罪，各判3年4月到4年6月不等徒刑；陳、張依媒介買賣人口罪，均判1年1月；毋、葛以強制性交罪，判處各3年10月、3年2月。

而毋、葛、陳、程4人上訴，二審高院認定，毋男已支付15萬元和解，買賣人口罪降為3年8月、強制性交改判3年6月；葛男因智力偏低而免服兵役，買賣人口罪減判為3年10月、強制性交罪酌降為3年1月；陳男因和解而改判6月；程男須扶養父母，恐嚇罪改判6月，但買賣人口罪維持3年4月。可上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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