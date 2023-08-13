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遭黃國昌指控涉圖利！鄭文燦臉書發文3點反擊：雙標戰神淪落至此

▲前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦，與郭哲敏、林秉文等人有緊密政商合作關係。12日晚間，鄭文燦於臉書PO文反擊，直言黃國昌「用一張照片就可以隨便編故事」。（圖／NOWnews資料照）
▲前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦，與郭哲敏、林秉文等人有緊密政商合作關係。12日晚間，鄭文燦於臉書PO文反擊，直言黃國昌「用一張照片就可以隨便編故事」。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

因涉嫌地下匯兌等案遭通緝，「88會館」負責人郭哲敏上月底於泰國落網，日前押解返台。對此，前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦，與郭哲敏、林秉文等人有緊密政商合作關係。12日晚間，鄭文燦於臉書PO文反擊，直言黃國昌「用一張照片就可以隨便編故事」，並嗆黃國昌「扛著公平正義的大旗，用影射、連結的手法，任意控訴他人有違法事項，然而他卻對於自己罪證確鑿的違法事實，輕輕帶過放下，雙標戰神淪落至此，實在令人搖頭」。

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▲前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦，與郭哲敏、林秉文等人有緊密政商合作關係。12日晚間，鄭文燦於臉書PO文反擊，直言黃國昌「用一張照片就可以隨便編故事」。（圖／NOWnews資料照）
據了解，黃國昌指控鄭文燦，曾為洗錢品牌「PGtalk」大力宣傳，甚至力挺「PGtalk」總裁林秉文，並質疑於2020年，鄭文燦與郭哲敏等人，突然在桃園市八德區桃園捷運綠線延伸線GE01站原址，大量購入土地有關。針對這些指控，鄭文燦也在臉書上一一駁斥，痛批「原來要踐踏一個人的清白，只要有一張照片就可以隨便編故事，而不需要有實際的證據。這是真實的惡意，也是濫用言論自由的毀謗」。

鄭文燦指出第一點：「桃園捷運綠線延伸線」已通過可行性研究，目前已經進入綜合規劃審議。在地方階段，市府必須尊重專業及民意，包括路線、場站及營運規劃，任何決定也要經過地方的公聽會，引入地方居民的意見，讓計畫更專業、更透明、更公開、更客觀。

在其擔任桃園市長任內，對於捷運GE01站的規劃，於主持專案會議時，決議GE01站附近地區不推動新增或是擴大都市計畫，因此，附近地區土地，仍然保持現狀，也就是維持非都市土地特定農業區，沒有變更地目的機會，當然也不會圖利，更不會有暴利。因此，黃國昌的指控，只要隨便問一下地方的仲介公司，或者查詢土地實價登錄的資料（一坪約3萬左右），就知道價格並未太多變動，更沒有一坪20萬。

鄭文燦強調，而這個其主持的專案會議，也有白紙黑字的公文紀錄，都可以調閱查證。GE01站附近地區，從過去到現在，都是特定農業區，保持現狀，不得變更地目。GE01站位置調整的相關討論，主要是綠線捷運工程顧問公司（PCM）的建議及地方發展的考量。

另外，該案工程顧問公司考量日後營運管理，將儲車場與主軌間由平面過軌改成立體過軌，因軌道坡度限制必須過軌長度需拉長，建議調整GE01站往西移動。另外一個考量，是如此比較接近霄裡生活圈，符合霄裡地方居民的期待。而接受這樣的建議，但確切位置為何，還是要由捷運專業單位來決定。

鄭文燦表示，在其任內，既然正式決定不做GE01站附近地區任何新增都市計畫，如果要圖利任何地主，不可能做出完全相反的決策，讓土地保持現狀，不得變更。反控黃國昌用魚目混珠的手法，把購地與車站選址，做了不當連結，這是真實的惡意。並提到，以上這些資料，去年選舉時凌濤已經抹黑過一次，現自己也已經提告。強調捷運綠線延伸線在不同階段，地方都有舉行公聽會，也有媒體的報導。任何人要得到相關資訊並不困難。

鄭文燦提出第二點：翁振富曾任多屆桃園市市民代表，自己在桃園從議員到市長，時間超過20年，他擔任扶輪社長，自己受邀上台致詞，他當時官司也尚未定讞。這不該被扭曲、任意編故事抹黑。而林秉文則是因為PGtalk在桃園舉辦公益捐贈，自己代表市府參加，因此才有互動，其他縣市的藍綠地方首長，也是同樣應邀上台。

至於林秉文的其他狀況，自己無法事前得知，更無法預知郭案，而可以事前迴避參加該公司的活動。至於郭哲敏，跟他沒有往來，也根本不知道他是誰。並重申擔任桃園市長八年，參與各式活動不計其數，合照過的人更是成千上萬，無法全面了解所有曾經和自己合影的人。反擊「用幾張照片就編故事誣陷」這實在是太廉價的指控，是典型的惡意羅織罪名。

第三點：自己和黃國昌也有合照，由於他當年在台大小自己幾屆，過去稱呼自己為學長，所以也在選舉時幫他站台。這樣說來，難道黃國昌家裡的違建也與自己有關？就是幫他家的違建背書嗎？最後更痛批，認為黃國昌常用看圖說故事的方式，扛著公平正義的大旗，用影射、連結的手法，任意控訴他人有違法事項，然而他卻對於自己罪證確鑿的違法事實，輕輕帶過放下，雙標戰神淪落至此，實在令人搖頭。


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