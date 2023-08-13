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人美心更美！亞洲百大DJ「DJ SODA」慷慨善捐高雄30萬

▲高市府發言人周璟瑜（左二）回贈專屬禮盒「高雄賀禮」表達對SODA（右二）善意與感謝。（圖／高雄市政府提供）
▲高市府發言人周璟瑜（左二）回贈專屬禮盒「高雄賀禮」表達對SODA（右二）善意與感謝。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

獲封韓國性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，日前受邀參與高雄廟會活動，掀起港都SODA熱潮，大批粉絲擠爆廣場一睹女神魅力，會後SODA還在社群發布中文限時動態，真情流露道出在「高雄太幸福，差點哭了」，這次去過的每個地方都像家人、朋友一樣歡迎她，為了回應廣大高雄粉絲們的支持，SODA決定發揮愛心，捐贈新台幣30萬元給高雄市政府，表達對市民朋友們的關懷。

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▲獲封韓國性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」。（圖／高雄市政府提供）
▲獲封韓國性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」。（圖／高雄市政府提供）
Instagram擁有超過500萬粉絲的DJ SODA，高人氣又寵粉，大方分享高雄美食巡禮，難抵美食誘惑的她，逛六合夜市大啖美食小吃，走訪鹽埕區品嚐在地60年人氣老店的牛肉拌麵，接力喝了多款人氣飲料店的珍珠奶茶，影片曝光至今已破百萬人次觀看。

SODA表示，9年前第一次來臺灣，就是在高雄表演，非常喜歡臺灣及高雄人的熱情，這次捐款除了感謝高雄粉絲們的支持，她也關注到卡努颱風帶來的影響，希望為災區復原工作及需要幫助的受災戶盡一份心力。

收到來自SODA跨國的善心捐款，高雄市長陳其邁代表市民感謝SODA的愛心與善良，謝謝她的熱心捐助，並歡迎再次來訪熱情洋溢的高雄。社會局副局長葉玉如、財政局副局長曾純倩代表府方接下善款，新台幣30萬元已依規定匯入市庫專戶。高市府發言人周璟瑜則回贈專屬禮盒「高雄賀禮」，表達對SODA及經紀公司團隊的善意與感謝，謝謝她的愛與良善，人美心更美；SODA表示，高雄的美食與高雄人的熱情令人難忘，每次來台必喝珍珠奶茶，期待未來有機會，再來臺灣與粉絲朋友們見面。

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