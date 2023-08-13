籃球／政大擊敗NCAA一級球隊 陳子威：證明我們可挑戰世界的強度
政大雄鷹昨（12）日在日本東京舉行的WUBS世界大學籃球系列賽4強戰以79:75擊敗美國NCAA一級球隊瑞德福大學（Radford），挺進明天的冠軍戰。主帥陳子威賽後認為，這一場勝利說明了球隊真的可以挑戰世界的強度。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽攻下22分的宋昕澔是贏球的最大功臣，第四節他屢次在關鍵時刻切入禁區得分，幫助球隊取得9分領先優勢。雖然Radford大學之後展現NCAA一級球隊的實力，靠著三分球再次追趕上來，不過政大靠著宋昕澔、吳志鍇、莫巴耶等主將守成，最終有驚無險地以4分之差取勝。
宋昕澔此役15投9中、得到了22分，他受訪時表示，學長林彥廷今年挑戰CBA成功，給了自己很大的想像，因此想要要更加努力地去追逐夢想，「關鍵時刻我就是要跳出來扛住，更全能地幫助球隊。」
而擔任球隊隊長、也是禁區守護神的莫巴耶今晚得到20分10籃板，他感性表示，「我們是最佳團隊，我們證明NCCU是可以贏NCAA第一級的球隊，每個人都覺得會贏，這很重要。艾喆昕澔志鍇小涂太多人都全力幫忙搶籃板，新的學弟也很棒，波波卡很認真卡位也努力跑，我們雄鷹一起證明我們沒有極限。」
能取得這場重要的勝利，政大總教練陳子威點出球員賽前心態和身體準備很充分是關鍵，「我們努力執行戰術跟高水準球員競爭，證明我們真的可以挑戰世界的強度，我們一起創造新紀錄，很榮幸代表臺灣跟世界交流。」