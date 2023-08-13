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曾敬驊原本想當游泳選手、影響最深的人是她　揭電眼男神的4件事

▲曾敬驊原先想當游泳選手，曾透露影響自己最深女人，你不知道電眼男神的小故事。（圖／翻攝自曾敬驊臉書）
▲曾敬驊原先想當游泳選手，曾透露影響自己最深女人，你不知道電眼男神的小故事。（圖／翻攝自曾敬驊臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

曾敬驊唸義守大學電影與電視學系，大四時報名國片《返校》演員海選，自認試鏡表現不好的他，一路過關斬將，從全台萬名競爭者中出線，電影上映後票房賣破2.6億元台幣，他更一舉提名金馬獎最佳新演員、台北電影獎影帝，隔年再以破億同志片《刻在你心底的名字》奠定新生代男神地位，俊美臉蛋同時深受時尚圈喜愛，今年憑影集《不良執念清除師》紅到大陸和泰國，成為近年最搶手的戲劇小生，近期將推出新片《我的麻吉4個鬼》。曾敬驊曾想當游泳選手、愛聽8、90年代的老歌、以前與父親關係不好，本文爬梳電眼男神的5件小故事。

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以為自己會成為游泳選手

小時候就是游泳健將的曾敬驊，讀羅東高中時被選為游泳校隊，當時他的夢想不是進入演藝圈，而是視美國傳奇泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）為偶像，想成為游泳選手，自己也一直以為會往泳壇發展，不過畢業後認為以游泳為志業賺不了太多錢，決定放棄，因為愛看電影，大學選填影視科系，反倒成了開啟演員之路的契機。

▲高中畢業前，曾敬驊始終認為自己會往泳壇發展。（圖／翻攝自曾敬驊IG）
▲高中畢業前，曾敬驊始終認為自己會往泳壇發展。（圖／翻攝自曾敬驊IG）
90後的孩子最愛老歌

曾敬驊皮囊裡住著老靈魂，1997年出生的他，平時最愛聽的音樂類型是老歌，除了對《刻在你心底的名字》裡出現的蔡藍欽、陳昇插曲不陌生，也喜歡動力火車〈愛到瘋癲〉、張信哲〈愛如潮水〉、李宗盛〈鬼迷心竅〉、五月天〈溫柔〉、伍佰〈被動〉、任賢齊〈我是一隻魚〉等經典金曲，有種迷人的老派。

▲曾敬驊皮囊裡住著老靈魂。（圖／翻攝自曾敬驊IG）
▲曾敬驊皮囊裡住著老靈魂。（圖／翻攝自曾敬驊IG）
與父親關係一度惡劣

家裡有3個姊姊、1個妹妹，父親以前對曾敬驊相當嚴厲，對獨子的課業很要求，如果沒有考前幾名就會被處罰，導致高中時期父子關係惡劣，叛逆的曾敬驊坦言那段時間無法和父親相處，他不喜歡唸書，把時間都花在喜歡的事物，其餘一律排斥、抵抗，每天過得不開心，所有事都不跟父親說，直到赴外地讀大學，與父子關係才漸漸改善，父親至今在背後默默支持兒子的演藝路。

影響自己最深的女人

曾敬驊入行時被資深演員、製片人李烈簽下，他過去受訪時直言對方是至今影響自己最深的人，也是最了解自己的前輩，透露李烈那時交了很多電影、書籍功課給他，也關心他的學校生活、家庭狀況，並經常提點進入影視圈需要注意的事項。

▲李烈在台上感動到哽咽。（圖／NOWnews影像中心）
▲恩師李烈是影響曾敬驊最深的人。（圖／NOWnews影像中心）

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