NBA／Gasol與Kobe天生一對的兄弟情　湖人王朝經典雙人組合

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Gasol很快成為了湖人二連霸的核心成員，他曾在接受Fox Sports記者Melissa Rohlin受訪時坦言，與Kobe建立緊密的關係「並不容易」，但經過多次在場上和場下的互動及磨合，兩位球星之間形成了一種特殊的默契，也是NBA史上一代經典雙人組合。
在Gasol加入湖人之前的2007年夏天，當時他在西班牙巴塞隆那的一家飯店健身房意外巧遇到正在度假的Kobe一家人，當時關於Kobe的交易傳聞正鬧得滿城風雨。
回憶當時的情況，Gasol說：「那真的很神奇，當時的傳言是Kobe可能會被交易到公牛隊，而那時的我也希望能夠展開新的開始，但萬萬沒想到我最終會被交易到湖人。」
當Gasol於2008年被交易到湖人後，Kobe當晚就來到了他的房間，告訴Gasol很開心他的加入，並表示兩人必須齊心協力，一起為爭冠努力。
Gasol與Kobe合作了幾個月之後，這對雙人組合便帶領湖人打進了2008年NBA總冠軍賽，但遭遇強大的波士頓塞爾提克最終敗北。當時的Gasol尤其受到了批評，被認為他與Kevin Garnett的對抗不夠強硬，Kobe也希望Gasol能在禁區打得更有侵略性。
「記得那天之後我下定決心，絕對不能再讓綠衫軍在自家主場打敗我們。」Gasol表示，「而Kobe每天也是保持這樣的態度鞭策自己。」
之後Gasol與湖人簽了3年6470萬美元的合約，並在Kobe和湖人教頭Phil Jackson的鼓勵之下，在接下來的賽季大幅提升自己的表現，場均繳出為18.9分、9.6籃板和3.5次助攻數據，並幫助「紫金軍團」在2009年和2010年奪冠，完成二連霸。
Gasol與Kobe之間的關係並不是一拍即合，但它隨著每一場比賽、每一次練習和每一次相處的時光而培養出絕佳默契。在許多方面，Gasol與Kobe的親近程度，甚至超過了先前與Kobe在湖人隊一起奪冠的Shaq，「Gasol是我的兄弟，他永遠都是我的兄弟。」 Kobe說。
Gasol表示：「我們彼此之間有一種愛和欣賞，當我們不再一起打球，這種情感甚至還增加了。當我離開湖人，以及他宣布退休之後，那種競爭、隊友間的摩擦，以及所有的努力都消失了，我們看到了朋友之間真正的友情，對彼此是真正的關心與愛，這就是好兄弟。」