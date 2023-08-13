午後大雷雨又要下整週！「週三」起雨勢再增強 颱風最新動態出爐
未來一週台灣天氣仍受西南風影響，會出現不少雨勢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今日至週二（8月13至8月15日）水氣較少，午後雷雨範圍小，不過週三至週六（8月16日至8月19日）水氣再增多，午後大雷雨及劇烈天氣的影響範圍明顯擴大，中颱蘭恩則準備侵襲日本，民眾請持續留意一週天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週二「西南季風」影響，水氣略減少，南部清晨有局部少量降雨的機率，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，但仍有大雷雨發生的機率，今日各地區平地氣溫上，北部攝氏23至35度，中部攝氏25至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏23至36度。
吳德榮說明，週三至週六持續受「西南季風」影響之外，水氣也會再增多、降雨範圍擴大，大雷雨及「劇烈天氣」發生的機率又再提高，包含雷擊、強陣風等；中央氣象局也提及，下半週主要是「西半部地區」降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其它地區雲量增多，午後有局部短暫陣雨。
至於颱風的動態上，吳德榮指出，第7號颱風「蘭恩」逐漸減弱中，路徑向西北轉北大迴轉，明日、週二將會侵襲日本本州、四國。此外，跨過換日線的第8號颱風「朵拉」目前是中颱，但強度也逐漸減弱中，路徑會向西北西轉北大迴轉，並無侵台疑慮。