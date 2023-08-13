朵拉跨境成第8號颱風！強度為「中颱」　最新路徑、對台影響曝

午後大雷雨又要下整週！「週三」起雨勢再增強　颱風最新動態出爐

▲本週受到西南季風影響，台灣各地天候仍不穩定，尤其週三過後水氣增多，午後大雷雨的情況相當顯著。（圖／記者葉政勳攝）
▲本週受到西南季風影響，台灣各地天候仍不穩定，尤其週三過後水氣增多，午後大雷雨的情況相當顯著。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

未來一週台灣天氣仍受西南風影響，會出現不少雨勢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今日至週二（8月13至8月15日）水氣較少，午後雷雨範圍小，不過週三至週六（8月16日至8月19日）水氣再增多，午後大雷雨及劇烈天氣的影響範圍明顯擴大，中颱蘭恩則準備侵襲日本，民眾請持續留意一週天氣動態。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週二「西南季風」影響，水氣略減少，南部清晨有局部少量降雨的機率，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，但仍有大雷雨發生的機率，今日各地區平地氣溫上，北部攝氏23至35度，中部攝氏25至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏23至36度。

▲目前西北太平洋有「蘭恩」和「朵拉」兩個颱風，皆無侵台疑慮，但近日飛往日本的民眾要留意蘭恩颱風的影響。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前西北太平洋有「蘭恩」和「朵拉」兩個颱風，皆無侵台疑慮，但近日飛往日本的民眾要留意蘭恩颱風的影響。（圖／翻攝中央氣象局官網）
吳德榮說明，週三至週六持續受「西南季風」影響之外，水氣也會再增多、降雨範圍擴大，大雷雨及「劇烈天氣」發生的機率又再提高，包含雷擊、強陣風等；中央氣象局也提及，下半週主要是「西半部地區」降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，其它地區雲量增多，午後有局部短暫陣雨。

至於颱風的動態上，吳德榮指出，第7號颱風「蘭恩」逐漸減弱中，路徑向西北轉北大迴轉，明日、週二將會侵襲日本本州、四國。此外，跨過換日線的第8號颱風「朵拉」目前是中颱，但強度也逐漸減弱中，路徑會向西北西轉北大迴轉，並無侵台疑慮。

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