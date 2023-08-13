NBA／戰神Iverson為Wade進入籃球名人堂榮耀！穿特製球衣西裝出席

NBA球星「戰神」Allen Iverson今（13）日出席美國籃球名人堂（奈史密斯籃球名人紀念堂 ：Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）頒獎典禮，他穿著一襲黑色西裝出席，看似沒有什麼特色，但西裝外套背後卻是大大的熱火隊「WADE、3」球衣字體，展現他為何前來，又相挺為誰的心情，而「閃電俠」Dwyane Wade也的確是熱火最偉大球星，他將入主名人堂，也跟這些前輩學習。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Dwyane Wade在受訪時被好友「龍王」Chris Bosh突襲，而他提到自己跟Kobe Bryant、Allen Iverson這些球星學習的過程，他只有一個夢想，就是追上他們。Allen Iverson在生涯後期，就跟Dwyane Wade有些交手經驗，而兩人也有相似之處，都是短小後衛，懂得利用身體掩護製造犯規，加上外線手感也都有一定水準，難怪Allen Iverson認可這位小老弟，還親自出席名人堂頒獎儀式活動。NBA／Nowitzki放下跟Wade的心結！很開心跟他一起進入籃球名人堂NBA／Gasol場上天才、場下文青 開啟後輩赴美康莊大道NBA／Lillard交易案陷入僵局 拓荒者總管：已做好長期抗戰準備NBA／「牛馬大戰」寫下無數經典戰役 名人堂入選儀式讓回憶重啟