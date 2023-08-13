丫頭賭城「2天輸掉60萬元」 7天旅程都在賭博：徹底消失老公眼裡
詹子晴（丫頭）從《我愛黑澀會》節目出道，近年將事業重心放在經營副業，今年才35歲，手上共擁有超過300家店面，品項跨足餐飲、桌遊、SPA等10多個，年收高達上千萬元，被封為「演藝圈最強老闆娘」，她近日透露，曾經2天在拉斯維加斯輸掉60萬元台幣，為了贏錢，整趟旅程都在賭博，徹底消失於老公視線。
記者楊穎軒／綜合報導
丫頭上節目《11點熱吵店》分享，自己每年都會去美國拉斯維加斯賭博，玩到公關都認識她，有次公關推薦她打到1萬積分不僅能免費住飯店，還能獲得5千元美金（約15萬元台幣）的獎勵，丫頭一聽立刻被吸引，心想「反正我每天都坐在那邊打，我幹嘛不累積積分」，便決定挑戰。
不料，丫頭2天內就輸掉60萬元台幣，心裡開始焦慮，「從那天之後，我就消失在我老公的眼裡」，她開始不眠不休地待在賭桌前，一心想要贏錢，7天旅程都在賭博，沒去過游泳池，甚至飯也不吃，直到最後一天，老公王惟立勸她放棄，丫頭仍想扳回一城，還取消預計要去的林俊傑演唱會，「我就從晚上吃完飯，從9點坐到隔天中午1點，沒有吃、沒有睡喔！」
丫頭的賭性之堅強，連荷官見狀都議論紛紛，好奇「她到底是誰？為什麼坐這麼久？」會說中文的工作人員也上前關心，詢問「妳要不要休息一下？要不要幫你叫吃的？」丫頭一概拒絕，堅持繼續賭，最後終於打滿1萬積分，並拿到5千元美金，「但還是輸2000美金（約63594元台幣），很（心力）交瘁，而且我是去放假，我根本沒有放到假。」