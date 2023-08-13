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國人一出生就負債25.6萬！柯文哲轟民進黨做假帳　特別預算開後門

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者呂炯昌，2023.08.11）
▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者呂炯昌，2023.08.11）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日因為特別預算問題，跟執政黨政府部門如行政院、財政部隔空交火；柯文哲也在12日晚間發布《台灣不能淪為詐騙之島！我們一起組成國家打詐隊》影片，他利用圖表揭露搬運搬運預算的手法，使得收入看起來比支出多，但事實上每個國民一出生就負債25.6萬，狂轟政府「這就是作假帳」。

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柯文哲率先表示，《預算法》明定特別預算編列的條件有四個：國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變，以及不定期或數年一次之重大政事。對於第四點，柯文哲說「坦白講，我認為這是開後門」，有一個方便巧門。柯文哲也認為，軍購案除非已經發生戰爭，不然理論上應該編入正常預算。

柯文哲說，在目前法律裡，特別預算不算預算，使得部分支出項目被切割出去，「你相信中華民國收入比支出多嗎？那是因為把一大堆支出當作特別預算搬走」。

柯舉蔡英文總統八年任期，編列特別預算共2兆4千多億，是前2任扁、馬政府任內16年加總再2倍，其中2兆2千多億是舉債，另外的2千多億是歲計賸餘。歲計賸餘就是指政府每年編列預算，執行率不會到100%，還會剩下一點。

柯文哲指出，2020年的審計報告指出，政府編列多項特別預算，均以舉債支應，導致政府債務不斷增加，「我們一年以上未償還的債務餘額為5兆9938億，到今年年底應該會到6兆6748億」。

柯文哲酸，明明債務就是在增加，小英2019年還說「22年來第一次債務平衡，民進黨政府是最有財政紀律的政府」，柯批蔡把支出切一大塊挪去特別預算，然後特別預算不算預算，這樣就收入比支出多，去年給每人發放6千塊，他直言「這就是作假帳」。

對於前瞻預算，柯文哲砲火不斷表示，自己在意的是錢有沒有用在刀口上，今天最大問題是完全沒財政紀律，前瞻計畫撥一大堆錢給地方政府，但「地方政府依預算法規定須負擔自籌款，但很多地方政府的自籌款已超越舉債上限。」

柯文哲預測，很多軌道運輸會出問題；他也批評，當前國家債務，平均每個國民欠債25.6萬，一出生就欠債，「這不是債留子孫是什麼」。

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