MLB／大谷翔平要哭哭了！天使近10場僅2勝 3:11再遭太空人打爆
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使今（13）日客場續戰太空人，在投打失序的情況下，即便大谷翔平掃出一支二壘安打，也無法幫助球隊取勝，終場再以3:11慘遭太空人痛宰，其中Kyle Tucker揮出三安猛打賞，並掃出一發三分砲，個人灌進4分打點。
記者路皓惟/綜合報導
太空人在4局下取得1:0領先之後，Tucker鎖定Tyler Anderson投出的第一球，將失投的變速球扛出右外野看台上，將比分擴大到4:0。賽季至今，Tucker已經擊出22支全壘打，且以88分打點在美聯中排名第2。
天使隊方面，大谷翔平前兩打席都揮棒落空被三振，6局上第三打席揮出二壘安打，第四打席大谷擊出左外野飛球被接殺，今天總計4打數1安打，打擊率下滑至.305。
5局上Randal Grichuk適時安打，打回天使的首分，6局上大谷在Moustakas高飛犧牲打掩護下得分，但天使隊在整場比賽中僅僅攻下3分，而投手群表現也不理想，先發Tyler Anderson主投4.2局被敲6安打狂失7分，後援Jaime Barria也徹底炸裂，1局狂丟4分。
天使近10場比賽僅拿下2勝，目前距離美聯外卡已經來到6.5場勝差，隨著賽季漸漸進入尾聲，天使晉級季後賽的機率越來越低，大谷翔平恐怕又要難過了。