警消連日搜索！萬丹鄉公所主任失聯2天 今晨發現陳屍高屏溪草叢
本月11日，任職於萬丹鄉公所、51歲的陳姓主任，於上午7時許出門上班，卻未在中午返家用餐，王姓妻子驚覺有異，隨即報警處理、並向議員洪宗麒陳情求助。警方獲報後展開搜索，於11日當天下午，在高屏溪沿岸發現陳男駕駛的藍色自小客車，經過警消2天來連日搜索，13日上午，在車輛附近草叢尋獲陳男遺體，後續將報請檢方相驗以釐清死因。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天陳男外出上班後，卻未在中午返家用餐，王妻驚覺有異狀，經電話連絡發現丈夫並未去上班，也沒有請假，並且遲遲聯繫不上丈夫，其手機關機失聯，隨即報警處理，並向議員洪宗麒求助。對此，議員洪宗麒表示，11日接到家屬求助後，隨即請警方調閱監視器，確認陳男當天開車的方向，當天下午尋獲陳男駕駛的自小客車，但未找到人。
連日來，消防局出動空拍機搜索，不少民間熱心人士也投入協尋，今上午7點半左右，於高屏溪沿岸草叢中，發現陳男的遺體，後續將交由警方偵辦、並報請檢方相驗釐清死因。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995