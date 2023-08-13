祖雄入境烏克蘭遭遣返！孕妻佳娜不捨「4年沒回家」 整晚都在哭
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍女星佳娜，自今年宣布求婚成功以及懷孕的好消息之後，小倆口也馬不停蹄準備到烏克蘭辦理結婚登記，沒想到卻在返鄉過程中頻頻受阻，祖雄過境時被迫下車遣返，佳娜則是不捨祖雄一個人，一同被送至波蘭，由於4年都沒回家，佳娜更是在火車上哭了一整晚，讓粉絲們相當難過。
記者詹鎰睿/綜合報導
祖雄12日在IG上發文「人生第一次被入境遣返…獻給了烏克蘭」，他透露，明明幾個月前買機票時，有查證過馬來西亞入境烏克蘭是不需要簽證的，結果搭了8小時的「華沙-基輔直通火車」，在過境時被烏克蘭海關攔下，並命令潛返，甚至警告祖雄，「如果動作太慢，會禁止我入境烏克蘭5年。」
「佳娜不忍心看我一個人，原本事隔4年後終於可以回家…也陪著我一起被遣返回波蘭。」祖雄接著解釋，因為是被遣返關係，就連回程車票都是臨時買的，也沒有直達華沙的火車，只能轉車、擠車等等，各式各樣的糟糕情況不斷發生。
祖雄不捨地說，「佳娜一整晚都在哭，佳娜的媽媽覺得我們很可憐也在哭，我只能安慰她也許是上天要幫我們躲過一次災難而特意不讓我們入境。」他質疑，可能是戰爭關係，所以才會對外國人特別嚴格，「總之這趟烏克蘭之旅已經泡湯…我們現在已經回到華沙，在規劃著接下來的兩個禮拜，怎麼在華沙度過…」貼文曝光後，讓許多粉絲感到不捨，紛紛湧入留言加油鼓勵。