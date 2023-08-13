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NBA／Gasol與Kobe家族情同一家人　愛女取名「滿滿洋蔥」

▲Pau Gasol與Kobe情同家人，在kobe意外去世之後，Gasol也成為Vanessa Bryant和女兒們的支柱。（圖取自推特@Famesix_com）
▲Pau Gasol與Kobe情同家人，在kobe意外去世之後，Gasol也成為Vanessa Bryant和女兒們的支柱。（圖取自推特@Famesix_com）

記者路皓惟/綜合報導

美國籃球名人堂（奈史密斯籃球名人紀念堂 ：Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）今（13）日進行頒獎典禮，湖人傳奇球星Pau Gasol風光入選，在今天的典禮上，好兄弟Kobe Bryant的遺孀Vanessa也到場，場面令人動容，特別是在Kobe不幸離世後，Gasol與Vanessa以及他們的女兒間的深厚情感，宛如就是真正的一家人。

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雖然Gasol與Kobe來自兩個不同的文化背景，但退役後卻發現他們有許多相似之處，他們享受的不只是一同在場上奮戰的時光，還有一同品酒、欣賞藝術、分享人生故事、討論事業以及家庭的日子。當Gasol於2019年結婚並希望建立自己的家庭時，他和Kobe之間有一項深情的約定：Kobe將輔導Gasol的兒子走上籃球之路，而Gasol則會帶著Kobe的女兒們認識藝術和學習不同的文化。

然而，2020年1月，當Kobe、他的二女兒Gianna因直升機失事不幸去世，機上9人全部罹難，讓全世界球迷都難以接受這個事實。當Gasol得知消息後，即便悲痛欲絕仍立即趕回美國，與Kobe的家人相伴，他表示：「我知道此時此事我們應該要在這裡，支持Vanessa和他的孩子們。」

這起悲劇事件後，使得Gasol與Kobe兩家人的情感更為緊密。2020年9月，Gasol和他的妻子Cat迎接了他們的新生女兒，而他們以「Gianna」這名來紀念Kobe的女兒。

Gasol不只是Vanessa Bryant和她的女兒們的支柱，更成為了Bryant家庭真正的一員。不管是生日慶祝、萬聖節或是各大節日，Gasol總是守護在她們身邊，完美地體現了「Pau乾爹」的形象，「失落和悲傷使我們感情更加緊密，就像是一家人。」Gasol如此說道

2023年3月，湖人隊決定退役Gasol的16號球衣，並將其掛在Kobe的24號球衣旁邊。在球衣退休儀式上，湖人播放Kobe在2018年錄製的影片，影片中他表示：「如果沒有Gasol，我不會擁有冠軍，也不會戴上冠軍戒，洛杉磯也不可能有這兩座冠軍（2009和2010賽季）。」

對Gasol而言，最寶貴的回憶並非冠軍榮譽，而是與Kobe在場上奮戰，以及與Vanessa Bryant及女兒們共度的歡樂時光。Gasol表示：「他的家就如同我的家，無論是開心或是不開心，我們總是互相照顧、互相扶持，我知道Kobe會一直在天上守護我。」

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